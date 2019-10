Piran je po Ljubljani druga najpopularnejša destinacija. Foto: BoBo/Jaka Jerasa

Državo je od januarja do septembra obiskalo 5,2 milijona turistov, ki so ustvarili približno 13,2 milijona prenočitev. Glede na enako obdobje lani se je število obiskov tako povečalo za skoraj šest odstotkov, število prenočitev pa za slaba dva. Edina statistika, kjer je državni statistični urad v zadnjem letu zaznal manjši upad, je število prenočitev domačih gostov, ki je upadlo za slaba dva odstotka.

Največji upad se je zgodil ravno v septembru, ko je bilo prenočitev v turističnih obratih v državi za 2,6 odstotka manj kot lani, prenočitev domačih gostov pa kar za 3,9 odstotka manj.

Med tujimi gosti so septembra največ prometa ustvarili nemški gostje z 20 odstotki prenočitev, sledijo pa jim Avstrijci z devetimi odstotki in Italijani s sedmimi. Pri nemških gostih so v primerjavi z lanskim septembrom zabeležili tudi največjo rast, ki je znašala 15 odstotkov.

Največjo rast beleži pohodniški in gorski turizem. Foto: BoBo/Manca Rožman

Največ prometa v gorah in Ljubljani

Največ prometa že tradicionalno v jesenskih mesecih beležijo gorske destinacije, kjer so ustvarili 30 odstotkov omenjenega prometa. Sledile so jim obmorske destinacije z 22 odstotki in zdraviliški obrati s 17 odstotki. Med občinami prednjači Mestna občina Ljubljana, sledijo pa ji tradicionalni turistični kraji, kot so Piran, Bled in Kranjska Gora.

Glede na obliko prenočitvenega obrata še vedno prednjačijo hoteli, kjer so septembra zabeležili skoraj 700 tisoč prenočitev, a je številka za dober odstotek manjša kot lani. Padajoči trend so v uradu opazili tudi pri nočitvah v zasebnih sobah in apartmajih, za 4 odstotke pa se je povečalo število nastanitev v kampih.

Hoteli so še vedno najbolj priljubljena oblika nastanitve. Foto: BoBo

V lastni režiji

Po podatkih statističnega urada je 80 odstotkov turistov, ki so bivali v hotelih, v Slovenijo prišlo iz zasebnih razlogov, 18 odstotkov iz poslovnih razlogov, dva odstotka pa sta na poti drugam v Sloveniji le prenočila. Tri četrtine tistih, ki so prišli v Slovenijo iz zasebnih razlogov, so tukaj preživljale počitnice. Delež tistih tujih turistov, ki so Slovenijo obiskali iz poslovnih razlogov, je bil najvišji v Ljubljani (30 odstotkov).

Turisti si večinoma nastanitev uredijo sami. Med tujimi turisti je bilo 31 odstotkov takih, ki so si nastanitev rezervirali neposredno v hotelu, 26 odstotkov si jo je uredilo prek spletnih rezervacijskih sistemov, 25 odstotkov s pomočjo potovalne agencije, za 16 odstotkov tujih turistov pa je nastanitev v Sloveniji organiziral drug organizator.

Delež tujih turistov, ki so si prenočevanje rezervirali neposredno v hotelu, je bil največji med tujimi turisti v zdraviliških občinah (49 odstotkov). Prek spletnih rezervacijskih sistemov si ga je 37 odstotkov tujih turistov uredilo v gorskih in obmorskih občinah, 22 odstotkov tujih turistov pa v občini Ljubljana.