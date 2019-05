Podjetje Kompani, ki je v lasti zasebnikov Matjaža Javornika in Zdravka Šturbaja, je poleti leta 2017 odkupilo propadajoči objekt nekdanjega hotela Pohorje v Slovenj Gradcu in se takoj lotilo obnove. Ta je trajala dlje, kot so sprva načrtovali, pri obnovi pa so se morali držati zahtev spomeniškega varstva, saj je okoli 120 let star objekt zaščiten.

"Objekt je v celoti obnovljen, na novo smo napeljali instalacije, med drugim smo dogradili stekleni paviljon, s katerim smo povečali restavracijo," je dejal solastnik podjetja Kompani Matjaž Javornik in dodal, da je objekt "nekaj posebnega", zato so mu tudi nadeli ime Vila Pohorje.

Mladinski hotel, hotelske sobe, apartmaji

V objektu so uredili prenočišča po modelu mladinskega hotela, v katerem je na voljo 39 postelj, preostalih 26 postelj pa je na voljo v šestih hotelskih sobah in treh apartmajih. Prve goste bodo sprejeli že kmalu po odprtju, je napovedal Javornik. Med gosti računajo tako na športne ekipe, ki v koroško mesto in njegovo okolico prihajajo na priprave in večje športne prireditve, kot tudi na ostale goste, kot so turisti, kolesarji, pohodniki ter poslovni gosti in obiskovalci kulturnih dogodkov.

Podobno kot hoteli v drugih starih mestnih središčih tudi Vila Pohorje nima veliko lastnih parkirišč, skupno ima tri, vendar so v bližini številna občinska parkirišča, tako da Javornik težav s parkiranjem ne pričakuje.

V Vili Pohorje bo zaposlitev dobilo predvidoma do 20 ljudi, Javornik pa pravi, da kljub znanemu pomanjkanju delavcev v gostinstvu večjih težav s pridobivanjem kadra niso imeli. Bodo pa, kot je dodal, posebno pozornost namenili kulinariki. Vrednosti naložbe ni želel razkriti.

Glede na povpraševanje po nastanitvah v Slovenj Gradcu v zadnjih letih je jasno, da obstaja potreba po več nastanitvenih zmogljivosti tudi v mestnem jedru, še posebej je postelj primanjkovalo v poletnem času, pa je v. d. direktorice slovenjgraškega zavoda Spotur Marija Lah. "Nov hotel bo povečal prepoznavnost in privlačnosti mestnega jedra, privabil več turistov v mesto, povečalo se bo število nočitev, prav tako se s tem izboljšuje ponudba na področju turizma," je izpostavila Lahova.

Na območju Mestne občine Slovenj Gradec je bilo lani na voljo okoli 400 turističnih postelj, skupno pa so ponudniki lani po podatkih Lahove našteli okoli 35.000 nočitev, kar je podobno kot leto prej in največ v zadnjih letih. So je pa medtem od lani v mestu že povečalo število postelj.