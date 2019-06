V Termah Čatež so to sezono vpeljali več novosti - od nakupov vstopnic preko spleta do izpsoje električnih koles. Foto: BoBo

V Termah Čatež kot največjem slovenskem naravnem zdravilišču so glede na trenutno stanje rezervacij in povpraševanje, ki ga pričakujejo še v naslednjih dneh oz. tednih, obete za letošnjo poletno sezono ocenili kot zelo dobre, številke glede zasedenosti pa se gibljejo v podobnih okvirih kot lani.

V Čatežu bodo poleti po napovedih gostili največ tujih gostov, prednjačili naj bi tradicionalni obiskovalci iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Srbije. Poleg njih je napovedano še večje število gostov z Bližnjega vzhoda ter nogometne ekipe z vsega sveta, ki bodo klubske priprave izvedle na enem od štirih razpoložljivih terenov za trening v okviru kompleksa. V apartmajih in mobilnih hišicah v sklopu Terme Village medtem pričakujejo največ gostov z Nizozemske ter iz bližnjih srednjeevropskih in vzhodnoevropskih držav.

Po številnih investicijah v zadnjih letih so tokrat izpostavili nekatere nove storitve oz. rešitve, npr. nakup vstopnic za termalno riviero prek spleta, izposojo električnih koles, skirojev in skuterjev, v kompleksu Terme Village pa bo z julijem na voljo tudi naročilo hrane prek mobilnega telefona.

Med tujimi obiskovalci slovenskih zdravilišč prednjačijo gostje iz sosednjih držav ter Nemci, Nizozemci, Srbi in Rusi. Foto: Promocijsko gradivo

Iz družbe Sava Turizem so sporočili, da bo zasedenost njihovih zmogljivosti v Moravskih Toplicah, Termah Ptuj, Zdravilišču Radenci, Termah Lendava in Termah Banovci (ta kompleksa sta sicer v postopku prodaje), ter v hotelih na Bledu poleti podobna lanski. V termalnem delu prevladujejo tuji gostje, med njimi pa je največ gostov iz Avstrije, Nemčije, Češke, Italije, Belgije, Nizozemske, Danske, Izraela, Madžarske in Hrvaške.

Tudi v Termah Krka obete za poletje ocenjujejo kot dobre. Glede na trenutne podatke bo zasedenost v Dolenjskih Toplicah, Šmarjeških Toplicah in v Strunjanu takšna kot lani, ko so imeli zasedene praktično vse hotelske sobe. Polna zasedenost se obeta predvsem v obmorskem kompleksu v Strunjanu. Pričakujejo, da bodo približno polovico nočitev ustvarili domači gostje, polovico pa tujci. Največ nočitev tujcev si obetajo od obiskovalcev iz Italije, Rusije, Izraela, Srbije, Nizozemske, Belgije in Nemčije.

Izpostavili so, da je letno kopališče Balnea v Dolenjskih Toplicah bogatejše za štiri nove tobogane in nov termalni bazen ob njih. Poskrbeli so tudi za več zasebnosti in naravne sence ter uredili zelenice.

V večini slovenskih zdravilišč pričakujejo dobro sezono in visoko zasedenost namestitvenih kapacitet. Foto: Radio Maribor/STO

Iz Term Olimia poročajo, da se je poletje začelo zelo uspešno, saj je hitri preskok iz hladnega maja v vroči junij povzročil izjemno hitro rast kopalcev, poletni termini pa se hitro polnijo. Poleg domačih gostov pričakujejo tudi goste iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Srbije ter Nemce, v kampu Natura in glampingu pa beležijo tudi rast gostov iz Anglije, Beneluksa in Skandinavije. Od novosti za poletno sezono so omenili, da se je v okviru Termalnega parka Aqualuna 12 obstoječim toboganom letos pridružil tobogan GreenGO.

V portoroških hotelih prevladujejo tuji gostje, ki predstavljajo kar 90 odstotkov vseh obiskovalcev. Foto: BoBo

V Thermani Laško medtem beležijo povečano povpraševanje, pričakujejo pa tudi občutno rast dnevnih kopalnih obiskovalcev. V strukturi hotelskih gostov izstopajo športniki, individualni gostje in tudi gostje preko posrednikov, po nacionalnosti pa izpostavljajo nizozemske, belgijske in italijanske goste.

Na obali je zasedenost šestih hotelov LifeClass v Portorožu primerljiva tisti v enakem obdobju lani. Tujcev je okoli 90 odstotkov vseh gostov, največ jih prihaja iz Avstrije, Nemčije, Italije, Rusije in Madžarske. V primerjavi z enakim obdobjem lani beležijo dvoodstotno rast prihodov skupin, ki predstavljajo tretjino gostov. Dve tretjini pa so še vedno individualni gostje.

V Termah Dobrna pričakujejo rahel dvig zasedenosti v primerjavi z enakim obdobjem lani. Po narodnosti prevladujejo gosti iz Slovenije, med tujimi pa predvsem nemški, italijanski in avstrijski gosti. V Termah Zreče se to poletje število nočitev za zdaj giblje na ravni lanskega, a glede na trenutno povpraševanje in trend rezervacij v zadnjem hipu pričakujejo, da se bo še povečalo. Po zdajšnjih podatkih bodo slovenski gostje ustvarili 47 odstotkov nočitev, tuji pa 53 odstotkov. Med tujci pričakujejo največ Nizozemcev, Italijanov, Nemcev, Belgijcev, Hrvatov, Avstrijcev in Madžarov.