Podčetrtek kot izredno turistična občina v podporo turizmu povezuje okoli 40 kilometrov tematskih poti. Več kot deset so jih povezali do novega razglednega stolpa na Rudnici, ki je bil dolgoletna želja, pravi župan Podčetrtka Peter Misja in dodaja: "Vmes smo imeli težave z lastnikom, pa smo potem spremenili načrt. Vesel sem, da so nam državni gozdovi Republike Slovenije odstopili del prostora, zgradili smo ga od letošnje pomladi do zdaj. Stolp je visok 40 metrov, na 36 metrih je zadnja ploščad."

Odprtje so napovedovali že maja, a je deževno vreme onemogočilo dovoz jeklene konstrukcije, ki tehta približno 50 ton, na pripravljeno ploščad, kjer se je vijačila. Za stolp ter ureditev parkirišča in dostopa je občina Podčetrtek namenila približno 210.000 evrov iz turistične takse.

"Da prideš do stolpa po najmanj desetih poteh, že nekaj pomeni, letos veliko pozornosti posvečamo potem, tudi tematskim, eno takšnih, Emino, bomo odprli konec meseca in s tem dajemo poseben poudarek zdravemu turizmu," je še pojasnil župan in dodal, da je v bližini Planinsko društvo Pristava odprlo zavetišče.

Tematske poti vzpostavljajo tudi v okviru Las projekta, v katerem občina združuje osnovno šolo, Ljudsko univerzo, Turizem Podčetrtek in Turistično društvo Pristava.