Slovenska kopališča so čista in dobro urejena. Foto: Radio Koper

Evropska agencija za okolje je pregledala 373 vzorcev vode iz 21 kopališč ob morju in 26 ob rekah in jezerih. "Vsa analizirana kopalna voda je v skladu z minimalnimi standardi po direktivi o kopalnih vodah in je torej klasificirana kot 'zadostna' ali bolje," je v poročilu za Slovenijo navedla agencija.

41 kopališč je prejelo oceno "odlično", pet kopališč oceno "dobro", eno "zadostno", nobeno pa ni bilo ocenjeno kot "slabo".

Slovenska kopališča zelo dobre standarde sicer dosegajo že več kot desetletje. Nazadnje je bila voda v katerem od kopališč kot "slaba" ocenjena leta 2008.

V celotni Evropski Uniji je lani minimalne zahteve glede kakovosti sicer izpolnjevalo 95,4 odstotka od 21.831 pregledanih kopališč. Vključenih je bilo tudi 300 kopališč v Albaniji in Švici.

Poleg Slovenije so vsa kopališča v državi (vsaj) zadostno oceno prejela še tista na Cipru, v Grčiji, Latviji, Luksemburgu, na Malti in v Romuniji.

Največji delež kopališč s slabo kakovostjo vode pa so imele Italija (89 kopališč), Francija (54) in Španija (50). "Kot je pokazal svetovni dan okolja, se soočamo s številnimi izzivi. Vendar je dobro, da praznujemo tudi 'zelene' zgodbe o uspehu EU. Kakovost evropskih kopalnih voda je ena od takih zgodb, ki je vsakomur blizu. Z dobrim testiranjem, poročanjem, spremljanjem in izmenjavo strokovnega znanja bomo še naprej izboljševali kakovost naših najljubših kopališč," je ob izsledkih analiz zapisal evropski komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella.

Poročilo potrjuje, da so se prizadevanja držav članic v zadnjih 40 letih, predvsem pri čiščenju odpadnih voda, izplačala, je dodal izvršni direktor Evropske agencije za okolje Hans Bruyninckx. "Danes se večina Evropejcev lahko kopa na kopališčih z odlično kakovostjo kopalnih voda. Vendar pa je to le eno od številnih področij, ki segajo od boja proti onesnaževanju s plastiko do zaščite morskih organizmov, na katerih moramo še delati, da bi dosegli bolj zdrava morja, jezera in reke," je dejal Bruyninckx.