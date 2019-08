Mlad par iz Kotmáre vasi je zato oblikoval spletno stran, na kateri so vse turistične informacije v slovenščini. Projekt Katarine Wakounig Pajnič in Bojana Wakouniga iz Kotmare vasi se imenuje Slo kor tur, spletna stran pa avstrijska Koroška. Prisotna sta tudi na Facebooku in Instagramu, objavljata pa tudi krajše filme v slovenščini.

Zbrala sta vse glavne in tudi manj znane turistične zanimivosti ter popisala vse slovenske turistične, gostinske in kmečke ponudnike v slovenskem jeziku.

Video: Vse več Slovencev na dopust na avstrijsko Koroško

"Po letih življenja na avstrijskem koroškem opažava - in jaz kot priseljena iz Slovenije ravno tako, da ljudje o avstrijski Koroški v Sloveniji o teh vidikih slovenskega jezika, slovenskih poimenovanjih krajev zelo malo vedo," poudarja avtorica projekta Katarina Wakounig-Pajnič.

Avstrijska Koroška je turistično zelo razvita. A koliko je pravzaprav zapisanega v slovenščini, ko gre za turistično ponudbo dvojezične Koroške? "Zapisanega pravzaprav zelo malo, nekaj publikacij o tem je že bilo, tudi prihajajo, vendar za Koroško recimo še vedno nimamo kakšnega res obsežnega, debelega vodnika v slovenščini," odgovarja Bojan Wakounig.

Kje je odraščal Jožef Stefan?

Manjkajo torej obsežnejši vodniki po avstrijski Koroški v slovenščini, obstajajo le manjši.

"Ko pa gre potem za zanimivosti, pa potem v tistih knjižicah seveda zmanjka prostora. Zanimivosti, kakor je naprimer kraj, kjer je znameniti fizik Jožef Stefan v celovcu odraščal - tega skoraj nihče ne ve, kje je to bilo," dodaja sogovornik.

Slovenija je morda za Avstrijce res premajhen trg, da bi se jim splačalo turistični material pripravili tudi v slovenskem jeziku. A avstrijska Koroška je tudi dvojezična. "Seveda za mlajšo populacijo je v prvem koraku pomembnejša dostopnost spletnih medijev v slovenščini in sem jih na prste obeh rok naštela tiste, ki ponujajajo svoje storitve in informacije na spletnih straneh v slovenščini," pravi Wakounigova.

Je pa turistični material preveden v številne druge jezike: "Prednjači na prvem mestu nemščina, nato ruščina skupaj z italijanščino - celo angleščina dostikrat ni prisotna na teh spletnih straneh," našteva.

Zakonca Katarina Wakounig Pajnič in Bojan Wakounig. Foto: Televizija Slovenija

Mladi koroški Slovenci bi si danes želeli, da bi bilo več vidne slovenščine, pa ne zgolj v smislu topografije, temveč, da bi se slovenski jezik uporabljal, denimo tudi v turizmu.

V prihodnosti si tudi sogovornika torej želita, da bi dvojezičnost postala tudi del turistične ponudbe avstrijske Koroške.