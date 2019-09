Foto: Pixabay

Projekt, ki ga podpira tudi mednarodna smučarska organizacija FIS, združuje več kot 100 smučišč v 11 državah - poleg Mariborskega Pohorja, Cerknega, Gač, Šentjošta, Ribnice na Pohorju, Kanina in smučišča Golte se po belih strminah lahko vijuga tudi v Italiji, Avstriji, Nemčiji, Švici, Franciji, Španiji, Belgiji ter na Portugalskem, Poljskem in Slovaškem.

Med drugim tudi na smučiščih, ki so priljubljena med slovenskimi smučarji - na primer Sella Nevea, Tarvisio, Piancavallo, Zoncolan v Furlaniji-Julijski krajini ter Arnoldstein (Podklošter) in Innerkrems, pa tudi znana Sierra Nevada v Španiji ter Auron in Isola 2000 v Franciji.

Do 10 dni na enem smučišču

Z vozovnico, ki je na prodaj na blagajnah in preko spleta, lahko kupci na vsakem od povezanih smučišč smučajo do deset dni, na nekaterih večjih pa do pet dni - te smučarske dni je mogoče izkoristiti po izbiri kadarkoli v zimski sezoni, zaporedoma ali v ločenih terminih, pojasnjujejo na Mariborskem Pohorju.

Do konca septembra je vozovnica Snowpass na voljo po akcijskih cenah - za odrasle je 395 evrov, za otroke do 12 leta pa 345 evrov. Za nakup do 11. novembra bo 100 oziroma 50 evrov dražja, po tem datumu pa bodo cene občutne višje, dodajajo.