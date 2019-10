Zakonca Tišler se po 15 letih poslavljata. Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

Marjan Tišler se z gostinstvom na Pohorju ukvarja od sredine sedemdesetih let, kočo na Trikotni jasi pa sta z ženo najemala 15 let. Takšno delo je lepo, a tudi zelo naporno, zato sta se odločila, da je čas za upokojitev in druge stvari, za katere je doslej zmanjkovalo časa.

Slovo bo težko, saj zakonca na kočo vežejo številni lepi spomini. Zato bosta morda pri obratovanju občasno še pomagala. Zaradi dobre lege je obisk koče velik. Največ je pohodnikov in kolesarjev, pozimi tudi smučarjev, ob koncih tedna pa prihajajo tudi obiskovalci iz drugih delov Slovenije in tujine. Izzivov na Pohorju je dovolj, kočo pa naj zdaj prevzamejo mladi, pravi Tišler.

Pohorje tudi med znanimi Slovenci postaja vedno bolj priljubljena poletna rekreacijska destinacija. Foto: Twitter/Goran Dragič

Tako dobre in predane najemnike, kot sta bila zakonca Tišler, je težko najti, dodaja lastnik koče Iztok Tomšič, ki jo bo odslej upravljal sam. Nekaj tednov bo sicer zaprta, vrata pa bo spet odprla ob začetku smučarske sezone; spomladi pa želi lastnik razširiti teraso in še izboljšati ponudbo za rekreacijo in oddih. Tomšič, ki upravlja podjetje s smučarsko dejavnostjo, ima sicer poleg koče v lasti tudi bližnjo orjaško gugalnico in letno sankališče PohorJet.

Kot sta še povedala zakonca, je bilo sicer včasih obiskovalcev na Pohorju več, sploh v času zime. To pripisujeta večji količini snega, ki je včasih povsem zametel kočo. Zdaj pa se vedno bolj krepi pohodniški in poletni turizem, ki Pohorju, kot pravi Marjan, napoveduje svetlo turistično prihodnost.