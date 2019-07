Osrednja znamenitost v Žalcu je fontana piv. Foto: BoBo

Kot so sporočili iz žalskega zavoda za turizem, bo kulinarični vodnik v sklopu ture pripovedoval zgodbe hmeljarske in pivovarske tradicije, ki jih udeleženci ture doživljajo v hrani in pivu. V kulinarično turo so poleg ponudbe pivske fontane vključeni tudi certificirani gostinski ponudniki blagovne znamke Zeleno zlato in ponudba lokalnih pivovarn, tura pa je namenjena omejenemu številu udeležencev.

Kulinarična tura torej vključuje obisk gostinskih ponudnikov, ki ponujajo jedi iz nabora Zelenega zlata, lokalne kulinarične izdelke, ponudbo turističnih znamenitosti in lokalnih pivovarn. Vsak obiskovalec bo dobil degustacijsko porcijo posamične jedi, pijačo – pivo in manjše promocijsko darilo.

Vodenje manjše skupine do sedem ljudi izvaja lokalni kulinarični vodnik. Skupino popelje po različnih točkah in gostinskih ponudnikih ter jim predstavi zgodbo posamičnih jedi skozi prizmo tradicije in sodobne inovativne kulinarike. Kulinarično vodenje se izvaja skozi celo leto v dveh različicah, in sicer poletni, ko deluje žalska fontana piv, osrednja znamenitost kulinaričnega vodenja, in zimski, ko obisk fontane piv nadomestijo z obiskom Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije.

Kulinarične ture izvajajo ob četrtkih, zainteresirani pa se lahko nanje prijavijo v žalskem turističnoinformacijskem centru.