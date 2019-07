Odprli so razstavo Kočije skozi čas in uredili novodobno kočijo, ki bo v prihodnje potnike vozila tudi v bolj oddaljene kraje.

Tako zdaj pričakujejo tudi goste, ki si želijo nekoliko drugačnih popotniških avantur. S to kočijaško zgodbo so se povezali z madžarskimi partnerji v okviru Interregovega projekta Horse Based Tourism.

Turizem, povezan s konji

Ko še ni bilo avtomobilov … bi lahko začeli pripoved o kočijah, ki jih to poletje razkazujejo v dvorcu Rakičan. Poštna, gosposka, kmečka, razstavljajo tudi tisto za zadnje slovo. Sicer pa zbirka, ki govori tudi o nekem širšem prostoru.

"Predstavlja kulturno dediščino čezmejnega območja, ki je zelo pomembna, saj sta konj in človek bila povezana več tisoč let, sčasoma pa se je v tem modernem svetu ta vez porazgubila," je povedala vodja projektov Nina Biro.

Film, ki govori o zgodovini kočijaštva, njegovi vlogi v tem panonskem prostoru in bogati dediščini sosedov na Madžarskem, nas potem pospremi do prav posebne kočije, ki najprej preseneti s svojo velikostjo. "Imamo recimo tudi varnostne pasove, imeli bomo vzvratna ogledala, luči spredaj zadaj," je povedal Robert Celec iz RIS-a Dvorca Rakičan.

Ne samo, da je prostorna ta kočija, sedemnajst ljudi sprejme, tudi zelo udobna je in predvsem edinstvena. Zasnovali so jo sami, prilagodili zahtevam današnjega časa in predvsem potnikom, ki jih bodo popeljali naokrog. "Seveda z vso prtljago, s katero bodo lahko potovali. Ideja je, da s takšno kočijo gremo na pot za tri, štiri, pet dni," je povedal Celec.

A je velika kočija šele na poskusni vožnji. Avgusta, ko bodo odpravljene vse pomanjkljivosti, pa bodo črni vranci potnike že popeljali po prekmurski ravnici.