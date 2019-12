V najhujši epizodi visokega plimovanja v več kot pol stoletja so bile poplavljene številne hiše in stanovanja, trgovine in lokali, predvsem pa tudi neprecenljive kulturne znamenitosti. Foto: Reuters

Od sredine novembra je združenje beneških hotelirjev zabeležilo 45 odstotkov manj rezervacij, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Po zgodovinski visoki vodi smo priča doslej nevidenemu padcu rezervacij. Kaj takega se ni zgodilo niti v dneh po napadu na Svetovni trgovinski center v New Yorku septembra 2001," je v teh dneh na novinarski konferenci ugotavljal direktor omenjenega združenja Vittorio Bonacini. Po njegovih besedah so morali v eni najbolj priljubljenih evropskih turističnih destinacij za prihodnje leto že odpovedati nekatere dogodke, konference in velike projekte.

Benetke, ki so na Unescovem seznamu svetovne kulturne dediščine, imajo okoli 50.000 stalnih prebivalcev. Vsako leto pa jih obišče več kot 30 milijonov turistov, od tega 90 odstotkov tujcev. Pri tem v združenju hotelirjev dodajajo, da je okoli 20 milijonov obiskovalcev enodnevnih. Foto: EPA

Benetke sta sredi novembra prizadela rekordno visoko plimovanje Jadranskega morja in močan veter, ko je bila gladina vode skoraj 190 centimetrov nad svojo običajno ravnjo. Skoraj celo mesto na vodi je bilo več dni pod vodo, nastala je ogromna škoda.

A Bonacini je ocenil, da so predstave ljudi o razmerah v mestu v času visoke plime, na katero so Benetke, zgrajene na lesenih kolih v beneški laguni, vendarle navajene, daleč od realnosti. "Iz ZDA smo dobili celo klice, ali lahko meter in pol visok otrok obišče mesto, ne da bi bil v nevarnosti," je ponazoril in pojasnil, da je mesto vendarle na nadmorski višini več kot enega metra. To pomeni, da tudi v primeru tako izjemno visoke vode kot pred mesecem dni voda ne zalije celotnega človeka.

Boj z množičnim turizmom

Benečani se sicer že nekaj časa borijo tudi proti pretirano množičnemu turizmu. Tega v veliki meri poganjajo ladje za križarjenje, ki se zasidrajo v laguni. V mestu je v sezoni, pa tudi zunaj nje, pogosto izjemna gneča, takšen množičen obisk pa predstavlja tudi izjemno breme za občutljivo starodavno mesto. Zaradi tega je mestni svet potrdil tudi uvedbo vstopnine za turiste in številne ukrepe proti nedostojnemu vedenju obiskovalcev.