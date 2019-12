Foto: BoBo

Kot so sporočili iz Turizma Bled, bo zimski shuttle od 20. decembra do 20. marca z Bleda vsak dan vozil obiskovalce do Kranjske Gore, Krvavca, Pokljuke in Vogla. Vsako sredo in nedeljo bo vozil do Trbiža v Italiji, do Podkloštra v Avstriji pa vsak četrtek in nedeljo. Prevoz z Bleda je omogočen s šestih postajališč. To so glavna avtobusna postaja Bled, Hotel Krim, Rikli Balance Hotel, Restavracija Panorama, avtobusna postaja Mlino in Hotel Ribno.

Za prevoz z zimskim shuttlom do zimskih središč je potrebna predhodna rezervacija sedežev prek spletnega obrazca na www.bled.si, in sicer najpozneje do 20. ure na dan pred odhodom. Cena povratne karte je 10 evrov, za otroke do 14. leta in imetnike zimske kartice Julijske Alpe: Bled pa je prevoz brezplačen.

Brezplačen prevoz do Zimske pravljice

Na Bledu bodo slovesno predali tudi električno vozilo eRudolf, ki občane in goste vozi na blejsko zimsko pravljico že od 13. decembra, prevoze pa bo opravljal vse do 5. januarja. Blejska občina je namreč med tremi izbranimi partnerji, ki jim je družba Man Truck and Bus Slovenija v letošnjem decembru dala na razpolago tri električne dostavnike MAN eTGE.

"Na Bledu smo se odločili, da bomo dali vozilo v uporabo občanom, ki bodo obiskali Zimsko pravljico na jezerski promenadi, saj želimo, da je na cestah čim manj vozil in prometnih nesreč zaradi voženj pod vplivom alkohola, lahko pa ga bodo seveda uporabljali tudi naši gostje," pravi blejski župan Janez Fajfar.

Električni kombi, ki so ga poimenovali eRudolf, je parkiran na parkirišču za e-vozila pod Festivalno dvorano Bled. Vozi brezplačno s klicem na telefonsko številko 040 203 405, in sicer po vsej občini, pa tudi do železniške postaje Lesce - Bled. Na voljo je v času, ko je odprta Zimska pravljica, torej od ponedeljka do četrtka od 15. do 19. ure ter od petka do nedelje od 11. do 21. ure.

Spodbujanje elektromobilnosti

Fajfar je prepričan, da bo eRudolf naletel na dober odziv in da se bodo lahko dogovorili tudi za sodelovanje v prihodnje. Občina, ki po številu polnilnic za električna vozila še vedno sodi v sam slovenski vrh, pa s tem projektom ponovno spodbuja elektromobilnost.

"Občina Bled z vsemi svojimi zavezami, projekti in ukrepi vsekakor sodi med najbolj zelena in trajnostno usmerjena območja ne le v Sloveniji, pač pa na celem svetu, kar dokazujejo številna mednarodna priznanja na tem področju," so poudarili v Turizmu Bled.