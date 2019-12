Foto: Reuters

Pripjat, nekoč dom 47.000 prebivalcev, ki je od nekdanje jedrske elektrarne oddaljen okoli 3 kilometre, sicer zaradi sevanja še vedno ostaja neposeljen.

So pa letos prvič po katastrofi v mesto prišli njegovi nekdanji prebivalci, da bi v sklopu kampanje, ki jo je organizirala zveza turističnih agencij Černobila, okrasili drevesce z družinskimi portreti.

Nekateri od njih so prinesli s seboj tudi dekoracijo v obliki ur "kot simbol toka časa in upanja, da bo mesto čez nekaj časa spet oživelo", poroča BBC.

Foto: Reuters

Katerina Aslamova iz ene od agencij, ki ponujajo ture po Černobilu, je povedala, da je bilo to sploh prvič po evakuaciji, da so se nekateri nekdanji prebivalci vrnili v Pripjat. "Mesto mora živeti, da bi se to zgodilo, pa ga je treba rešiti," je dejala.

Njena agencija si prizadeva, da bi bili Pripjat in deli izključitvene cone okoli elektrarne uvrščeni na Unescov seznam svetovne dediščine.

Vse več turistov

"Življenje se vrača v Pripjat," pa pravi Jaroslav Jemeljanenko, ustanovitelj agencije Chernobyl Hub. "Vsak dan je nekoč zapuščeno mesto polno turistov z vsega sveta. Sem prihajajo, da bi se učili o naši zgodovini, ki je spremenila tok dogodkov po vsem svetu."

Nesreča v Černobilu do danes ostaja najhujša jedrska nesreča. Ob eksploziji je umrlo 31 ljudi, zaradi sevanja, ki so mu bili izpostavljeni prebivalci, pa v naslednjih letih okoli 4.000.