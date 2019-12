Foto: Ksenja Tratnik/MMC RTV SLO

Španske oblasti so prepričane, da bo eno najstarejših romarskih poti v Evropi do konca leta obiskalo več 350.000 romarjev. Med njimi je bilo letos ob številnih Američanih zelo veliko tudi romarjev iz Nemčije, Italije, Portugalske in Francije.

Na Camino de Santiago de Compostela se vedno znova podajajo tudi Slovenci. Maja lani je 841 kilometrov dolgo pot v spremstvu psičke vodnice v celoti v 21 dneh prehodil tudi slepi Slovenec Martin Močnik.

Letošnje leto je za romarsko pot že tretje rekordno leto zapored. Prvič se je na Camino de Santiago več kot 300.000 ljudi podalo leta 2017.

Cilj romarjev na Jakobovi poti je katedrala v Santiagu de Composteli v Galiciji na severu Španije, ki je ena izmed najpomembnejših katoliških romarskih središč.