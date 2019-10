Časovnica dopoldanskih letov v Frankfurt je okoli 11. ure (10.55 ali 11.05), popoldanskih letov pa pol sedmih. Letala iz Frankfurta pa bodo na Brniku pristajala ob 10.20 oz. 10.30, popoldne pa ob 17.55.

Letalo enega izmed največjih letalskih prevoznikov pa bo od 1. novembra enkrat na dan letelo tudi med Ljubljano in Münchnom. Časovnica odhodov bo ob 13.00 ali 13.10, prihodov pa 11.45, 12.30 ali 12.35.

Po stečaju Adrie Airways še vedno ni povezave z Dunajem, polete na Balkanski polotok pa omogočata družbi Air Serbia in Montenegro Airlines. Tudi drugi tuji prevozniki so povečali število poletov v Ljubljano. Foto: BoBo

Na ljubljanskem letališču, s katerim upravlja Fraport Slovenija, bo sicer v zimski sezoni 12 rednih letalskih prevoznikov, od tega trije nizkocenovni. Prevozniki bodo ponujali lete na 16 destinacij.

Po propadu Adrie Airways, ki je prepeljala približno polovico potnikov na tem letališču, so v Ljubljano prišli Lufthansa, Swiss in Brussels Airlines. Ljubljansko letališče bo imelo v zimski sezoni, ta se začne danes in traja do 28. marca 2020, poleg nove trojice redno na voljo še prevoznike Aeroflot, Air France, Air Serbia, Easyjet, Lot, Montenegro Airlines, Transavia, Turkish Airlines in Wizz Air.

Kot so sporočili iz Fraporta, bodo nekateri povečali število letov. Tako bo Air France na relaciji Ljubljana-Pariz-Ljubljana namesto šestkrat letel 13-krat tedensko.

Air Serbia bo na relaciji Ljubljana-Beograd-Ljubljana namesto 11-krat tedensko letela 17-krat, preko Beograda pa povezuje Ljubljano tudi s Skopjem, Tirano, Sarajevom in Sofijo.

Montenegro Airlines bo na relaciji Ljubljana-Podgorica-Ljubljana namesto štirikrat letel šestkrat na teden, Lot Polish pa bo na relaciji Ljubljana-Varšava-Ljubljana namesto sedemkrat letel osemkrat na teden.

Aeroflot se je medtem odločil letala, s katerimi leti iz in v Ljubljano, zamenjati z večjimi. Tako bo namesto z letali Suhoi, ki imajo 90 sedežev, letel z Airbusi A320, ki imajo 140 sedežev.

Čeprav so v Ljubljano prišli novi ponudniki, pa v tokratni zimski sezoni ne bo več mogoče neposredno leteti v Koebenhavn, na Dunaj, v Prago, Prištino, Sarajevo, Skopje, Sofijo in Tirano.

V Fraportu sicer pričakujejo, da se bo vozni red čez zimo še spreminjal. Po stečaju Adrie Airways namreč skušajo nadomestiti ukinjene letalske povezave z Letališča Jožeta Pučnika, kot so ocenili v začetku meseca, pa naj bi bila primerljiva mreža letov vzpostavljena v letu in pol.

Na letališču so v prvih devetih mesecih zabeležili 1,9 odstotka več potnikov kot v takšnem času lani, pri tujih prevoznikih je rast 18,4-odstotna, so še navedli v Fraportu.