Pogled, ob katerem težko ostaneš ravnodušen. Foto: Ksenja Tratnik/MMC RTV SLO

Vzpon na 1836 visok vrh, ki na eno stran ponuja pogled na domače Karavanke in Julijce, na drugi pa dolino v sosednji Avstriji, je bil na seznamu želja že nekaj let, seveda v času cvetenja narcis. Letos zaradi slabega vremena cvetijo precej pozneje kot običajno. Petkov dan je bil kot nalašč za obisk, saj bo ta konec tedna Golica na pravcatem udaru številnih pohodnikov od blizu in daleč.

Zgodnji odhod in nebo brez oblačka sta bila, ko smo začeli vzpon pri Javorniškem Rovtu, krasna popotnica. Na poti smo srečali le nekaj pohodnikov, v prihodnjih dneh pa bo tam gneča velika, kot vsako leto v času cvetenja narcis. Po slabi uri hoje se je odprl osupljiv pogled na belo plapolajočo preprogo narcis po vzpetinah. Kamor je segel pogled, je bilo vse belo. Pot proti vrhu vodi mimo dišečih narcis in človek se kar ne more upreti, da jih ne bi skušal ovekovečiti s fotoaparatom.

Dobro razpoloženi Dragica in Katarina poskrbita, da obiskovalci ne ostanejo ne lačni ne žejni. Foto: Ksenja Tratnik/MMC RTV SLO

Ne trgajte narcis in ne stopajte s poti

"Osebje vas pričakuje in bo zelo veselo, če pridete gledat to lepoto narcis oz. ključavnic, kot se jim tudi reče," vabilo slabo uro pozneje v koči na Golici izreče oskrbnica Dragica. Kot pravi, je v teh dneh res živahno, še posebej veliko obiskovalcev pričakujejo ta konec tedna. Letos so se vzpetine zaradi vremena "pobelile" pozneje kot pretekla leta. "Ker ljudje posegajo v naravo, je ne spoštujejo, zato plačujemo grehe," je prepričana odločna oskrbnica. Na vprašanje, ali se območje cvetenja narcis kaj širi, odgovori pritrdilno. "Tukaj imamo 500 ovc in zdaj tudi električnega pastirja, in ovce ne hodijo na to območje v času opraševanja, da narcis ne poteptajo. Želimo, da jih tudi obiskovalci ne teptajo. Zato naj ne hodijo s poti, ko jih želijo fotografirati," poda ključen nasvet vsem, ki se bodo v teh dneh podali na ogled prave paše za oči.

Pol leta življenja visoko nad dolino

Dragica in Katarina sta na Golici oskrbnici že šesto leto, kot pove Dragica, ki je oskrbnica že več kot 25 let, med drugim je bila tudi na Kredarici. V kočo sta prišli 25. aprila in bosta ostali predvidoma nekje do 15., 20. oktobra, če bo vreme lepo, še kakšen dan dlje. "Odprto imamo vsak dan, pripravljamo različne jedi in sladkarije. Ker je koča brez prave elektrike in vode, imamo kapnico, tudi sami pečemo kruh, druge potrebščine pa pripeljemo z žičnico," pove Dragica.

Kot pravi, bi delo oskrbnice oz. oskrbnika priporočila vsem. "Ne vem, kaj se bojijo. To je zame kot upokojenko podaljšano življenje, tukaj ni stresa. Čeprav je napetost, je tukaj 1.000 ljudi, a je drugače," pove v smehu, medtem ko pozdravlja obiskovalce. Ena izmed večjih akcij, ki jih čaka v prihodnjih tednih, je pohod jeseniških planincev na Golico (za kočo skrbi PD Jesenice), ki bo 25. junija. "Radi bi, da se tega pohoda udeleži čim več ljudi," sklene Dragica, potem pa že odhiti streč lačnim in žejnim obiskovalcem.

Foto: Ksenja Tratnik/MMC RTV SLO