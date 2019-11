Dobro jutro

JUHA IZ RDEČEGA ZELJA

žlica oljčnega olja

- velika čebula

- 4 stroki česna

- pol kg rdečega zelja ali skodelica dušenega rdečega zelja

- četrt skodelice kisa ali vina

- žlička mlete kumine

- 1,2 litra zelenjavne jušne osnove

- 4 žlice paradižnikovega pireja ali žlica mezge

- timijan, list lovorja

- sol, poper

- kisla smetana po okusu in po želji

Najprej narežemo čebulo in česen ter oboje stresemo v večji lonec. Potem grobo narežemo rdeče zelje in ga prihranimo. Čebulo in česen na olju kratko popražimo, da zadiši. Dodamo narezano rdeče zelje, začinimo s kumino, prilijemo kis ali vino in nad šibkim ognjem pokrito kuhamo/dušimo 10 minut. Večkrat premešamo. Dodamo jušno osnovo, paradižnik, poper, timijan, lovor in pokrito kuhamo dalje 20 minut. Nazadnje solimo po okusu in po želji ponudimo s kislo smetano.

Različica: Krepkejša različica te dišeče juhe je s kockami slanine ali s klobaso, ki se kuha z zelenjavo. Ali s popečenimi koščki mesa, ki so nam ostali od Martinove goske.

PIŠČANEC V GORČIČNI OMAKI

- 2 kosa celih piščančjih prsi

- 4 žlice gorčice (najbolje z dodanimi zrni)

- 2 dl smetane (za kuhanje)

- pol kozarca belega vina

- sol

- vejica rožmarina

- po potrebi žlica olja

Piščančje meso po dolgem razpolovimo, narahlo posolimo in bogato namažemo z gorčico. V ponev po potrebi nalijemo žlico olja in segrejemo. Prsi položimo v ponev. Meso sprva z lopatico kakšno minuto ali dve pritiskamo ob ponev, da pospešimo pečenje (in v večji meri prihranimo mesne sokove). Nato pečemo dalje približno 15 minut na srednje močnem ognju. Zatem meso obrnemo, znova kakšno minuto pritiskamo meso z lopatico ob ponev, nato vse prelijemo z vinom. Začinimo z rožmarinom. Pečemo dalje še največ 10 minut, meso vzamemo iz ponve in ga pokrijemo. Nato prilijemo smetano (in malo vode, če je potrebno), premešamo, po minuti ali dveh, ko se omaka zgosti, pa odstavimo. Meso narežemo, ponudimo z omako in čim prej ponudimo.

ENA VELIKA SKLEDA SOLATE ZA MARTINOVO

- različno zelenje (endivija, različni radiči, kitajsko zelje, rdeče in belo zelje …)

- pest bučnih semen

- bučno olje, oljčno olje, kis, sol

- česen

- dodatki: kocke kruha, kocke korenja ali buče, kocke sira za žar

Vso zelenjavo očistimo in narežemo ter stresemo v solatno skledo. Očistimo, narežemo, torej nekako pripravimo vse dodatke za solato. Česen narežemo na rezine ali sesekljamo. Ponev segrejemo, v njej popečemo, kar smo se dodatkov namenili popeči, nato še tople potresemo po zelenju v solatni skledi. Začinimo z oljem, kisom, soljo in premešamo. Čim prej postrežemo.