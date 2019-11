Jedi dodamo mlince in rdeče zelje. Foto: Reuters

- 2 kosa celih piščančjih prsi

- 4 žlice gorčice (najbolje z dodanimi zrni)

- 2 dl smetane (za kuhanje)

- pol kozarca belega vina

- sol

- vejica rožmarina

- po potrebi žlica olja

Piščančje meso po dolgem razpolovimo, narahlo posolimo in bogato namažemo z gorčico. V ponev po potrebi nalijemo žlico olja in segrejemo. Prsi položimo v ponev. Meso sprva z lopatico kakšno minuto ali dve pritiskamo ob ponev, da pospešimo pečenje (in v večji meri prihranimo mesne sokove). Nato pečemo dalje približno 15 minut na srednje močnem ognju. Zatem meso obrnemo, znova kakšno minuto pritiskamo meso z lopatico ob ponev, nato vse prelijemo z vinom. Začinimo z rožmarinom. Pečemo dalje še največ 10 minut, meso vzamemo iz ponve in ga pokrijemo. Nato prilijemo smetano (in malo vode, če je potrebno), premešamo, po minuti ali dveh, ko se omaka zgosti, pa odstavimo. Meso narežemo, ponudimo z omako in čim prej ponudimo.