Akademija za glasbo

Po diplomi iz violine leta 2006 v Ljubljani je študij nadaljevala na Kraljevem kolidžu za glasbo in glasbenem konservatoriju Trinity Laban v Londonu. Kot samozaposlena v kulturi si kruh služi s komorno igro in solističnim igranjem, poleg tega pa poučuje na Akademiji za glasbo v Ljubljani kot asistentka za violino in na konservatoriju Trinity Laban. Leta 2016 je bila za zgoščenko, ki je nastala v sodelovanju s katalonsko pianistko Mario Canygueral, nagrajena na tekmovanju Global Music Awards v Kaliforniji, ljubitelji filmske umetnosti pa se je spomnijo po koncertu v Ljubljani leta 2017, na katerem je sodeloval tudi slavni filmski igralec in režiser John Malkovich.

O študiju z nekdanjimi študenti Ob letošnji 100. obletnici Univerze v Ljubljani bomo vsak ponedeljek objavili pogovor z eno oziroma enim izmed 26 nekdanjih študentk in študentov. Skozi pogovor o študijskih izkušnjah bodo študentje predstavili 23 fakultet in 3 akademije, ki so članice ljubljanske univerze. MMC RTV SLO je projekt pripravil v sodelovanju s Klubom alumnov Univerze v Ljubljani. Vabljeni k spremljanju prispevkov na www.rtvslo.si/univerza100



Kot pravi, je bila njena odločitev za študij na Akademiji za glasbo zelo preprosta in jasna, saj se, rojena v glasbeni družini, z glasbo ukvarja že od svojega četrtega leta.

Na vprašanje, ali je študij izpolnil njena pričakovanja, pritrdi in doda, da ji je sicer poleg intenzivnega izpopolnjevanja znanja igranja inštrumenta prinesel tudi veliko predmetov, ki je takrat še niso zanimali, ki pa ji zdaj, ko je profesionalna glasbenica, pridejo zelo prav. Povezovanje študija s prakso je bilo z njenega vidika inštrumentalistke dobro, pri čemer je bil poudarek na orkestrski igri, vendar pa so se študentje lahko preizkusili tudi v solistični vlogi in komorni igri.

Akademija za glasbo v Ljubljani. Foto: MMC RTV SLO

Ena izmed največjih primerjalnih prednosti Akademije za glasbo v Ljubljani je po njenem mnenju brezplačen študij. Na glasbenem konservatoriju Trinity Laban v Londonu, kjer je končala podiplomski študij, je na primer šolnina devet tisoč funtov. Poleg tega je na ljubljanski akademiji, na kateri poučujejo najboljši slovenski glasbeniki, glasbena raven študentov zelo visoka. Za glasbenika, poudarja, pa je zelo pomembno, da je obdan z zdravo konkurenco, ki spodbuja motivacijo.

Lana Trotovšek pravi, da ji je študij na ljubljanski akademiji poleg intenzivnega izpopolnjevanja znanja igranja inštrumenta prinesel tudi veliko predmetov, ki je takrat še niso zanimali, ki pa ji zdaj, ko je profesionalna glasbenica, pridejo zelo prav. Foto: MMC RTV SLO

Ko razmišlja, kako jo je študij na akademiji pripravil na poklic, ki ga opravlja, pravi: "Glede samega igranja inštrumenta mislim, da me je zelo pripravil, ampak morda to na koncu niti ni najpomembnejše. Seveda je zelo pomembno, ampak po študiju je najpomembnejša samoiniciativa ‒ da se sam znajdeš v tem svetu. Na žalost samo znanje, ki ga pridobiš s študijem, ni dovolj."

In kaj bi spremenila, izboljšala? Morda bi predavanja lahko potekala tudi v angleškem jeziku, zato da bi privabili več študentov iz tujine, razmišlja Lana Trotovšek. Prijateljstva in sodelovanje med študenti so po njenem mnenju zelo pomembna za izoblikovanje kariere, in prepričana je, da bi se s tujimi študenti odprlo tudi več možnosti za domače študente.

Iskanja zaposlitve po akademiji se ni lotila takoj, saj se je najprej odločila za podiplomski študij v Londonu, in ko ga je končala, si je pridobila status samozaposlene v kulturi. To je kar težka pot, pravi, a bolj svobodna.

Študij v Londonu, kamor se je napotila po nasvetu staršev glasbenikov, jo je prevzel predvsem zaradi motivacije študentov za skupne projekte, hkrati pa je vzpostavila veliko stikov s študenti z vsega sveta in organizatorji koncertov: "Pripravljali so nas na avdicije, kako stopiti v stik s koncertnimi organizatorji, kako stopiti v stik z menedžmentom. Med zanimivimi projekti, ki jih je vsak študent moral narediti po koncu študija, je bilo izoblikovanje lastne spletne strani in posnetek zgoščenke. To se mi je zdelo zelo dobro za naprej in morda bi lahko nekaj takega uvedli na Akademiji za glasbo v Ljubljani."

Brucem, ki začenjajo svojo študijsko pot na ljubljanski akademiji, svetuje, naj se udeležujejo čim več predavanj in požirajo znanje, ki je pri nas, in tega se morda ne zavedajo dovolj, v primerjavi s tujino zastonj.