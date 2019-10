- Ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani leta 1991 so se začela predavanja iz matematike, fiziko pa so na začetku predavali na Filozofski fakulteti, na Tehnični fakulteti in na Medicinski fakulteti.

- Leta 1938 so izvolili za docenta za fiziko Antona Peterlina, ki je po drugi svetovni vojni postal prvi redni profesor.

- Leta 1950 so na Fakulteti za kemijo ustanovili Oddelek za fiziko.

- Leta 1960 je nastala Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, ki je združila študija fizike in matematike na eni fakulteti.

- Leta 1995 je ob razdelitvi te fakultete nastala Fakulteta za matematiko in fiziko.

Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko