Vhod v raketni silos. Foto: Reuters

Njegova cena z okoliškim zemljiščem je 395.000 dolarjev ( 351.611 evrov). Oglas v časopisu ga opisuje kot nekdanje podzemno raketno izstrelišče, v katerem bi raketa v primeru jedrskega napada zaradi debelih zidov ostala nepoškodovana in pripravljena na protiudarec.

Lastnik silosa Rick Ellis je za Arizona Daily Star pojasnil, da ga prodaja zato, ker se ga je naveličal. Pred leti ga je kupil z namenom, da ga spremeni v središče za hranjenje elektronskih podatkov, saj so njegove stene iz armiranega betona dober ščit pred elektromagnetnim sevanjem, vendar pa mu je načrte pokvarila gospodarska kriza. Kot je razkril, sta se za silos zanimala resna kupca, a kaj, ko je prvi želel v njem gojiti medicinsko konopljo, drugi pa snemati pornografske filme. Ne eno ne drugo za Ellisa ni bilo sprejemljivo.

Raketa Titan 2. Foto: Reuters

Od začetka 60. let do srede 80. let je bil kraj Tuscon v Arizoni obkrožen z 18 protijedrskimi silosi, ki so imeli nadzorni prostor kar 10 metrov pod zemljo in v katerih so bile posadke 24 ur na dan pripravljene na izstrelitev rakete. Po zaprtju so jih ameriške oblasti uničile oziroma uporabile za odlaganje odpadkov, njihove vhode pa zabetonirale. Enega od njih je kupil Ellis.

Raketo Titan 2, relikt jedrskega oboroževanja, si je sicer mogoče ogledati v raketnem muzeju v kraju Sahuarita v Arizoni, piše Guardian.