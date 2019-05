Foto: EPA

Da bi očistili zrak v nizozemski prestolnici, želi mestni svet do leta 2030 prepovedati bencinske in dizelske avtomobile ter motocikle.

Mestna sekretarka za promet Sharon Dijksma je ob tem povedala, da je onesnaževanje tihi ubijalec in predstavlja eno večjih nevarnosti za zdravje v mestu.

Čeprav številni Nizozemci uporabljajo kolesa, onesnaženost zraka v državi presega vrednosti, ki jih dovoljujejo evropski predpisi, kar gre pripisati predvsem gostemu prometu v mestih, kot sta Amsterdam in Roterdam.

Ministrstvo za zdravje opozarja, da lahko trenutne vrednosti dušikovega dioksida ter drobnih prašnih delcev pripeljejo do bolezni dihal ter kroničnih obolenj in skrajšaje pričakovane življenjske dobe za več kot eno leto.

Zato želijo v Amsterdamu do konca novega desetletja vozila z bencinskimi in dizelskimi motorji zamenjati z alternativami z ničelnimi emisijami, kot so električni avtomobili in avtomobili s pogonom na gorivne celice.

Foto: Reuters

Vstop v mesto bodo najprej prepovedali dizelskim avtomobilom, ki so bili proizvedeni pred letom 2005, ter prepoved nato postopoma razširili še na druga vozila. Prehod na čisto mobilnost bodo v mestu poskusili doseči s subvencijami za električna vozila ter parkirnimi dovolilnicami zanje.