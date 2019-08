Glina ostaja zaščitni znak modelarjev v avtomobilski industriji. Foto: Daimler

Ko nam je Daimler na široko odprl vrata svojega podjetja v Stuttgartu, smo si lahko od blizu pogledali, kako nastajajo njihovi avtomobili. Takrat nam je vodja zunanjega oblikovanja Robert Lešnik razložil, da klasične tehnike še vedno tvorijo jedro ustvarjalnega dela.

Model gline igra pri tem osrednjo vlogo. Naš oblikovalec, ki skrbi za oblikovanje vozil z zvezdo v nosu, je dejal, da končne ocene modela ni mogoče narediti računalniško, saj je zaslon dvodimenzionalen, medtem ko je glineni avtomobil v razmerju 1:1 tridimenzionalen. Dejal je, da na leto „avtomobilski umetniki“ pri oblikovanju porabijo kar do 80 ton gline.

10.000 ur dela za en sam model

Pri znamki Seat pa so nam razložili, da v avtomobilski industriji modelarji iz gline oblikujejo vozila v naravni velikosti, pri čemer ta tehtajo enako kot pravi avtomobili. Za to potrebujejo 2.500 kilogramov gline, v sam postopek modeliranja pa potrpežljivo vložijo do 10.000 ur dela za en sam model, ki natančno razkrije silhueto vozila.

Ena izmed glavnih prednosti 3D-računalniškega modeliranja je, da pospeši procese in oblikovalcem omogoča, da skupaj delajo pri projektih iz oddaljenih lokacij. Foto: MMC RTV Slovenija

Marco Ivancich, vodja virtualnega laboratorija italijanske oblikovalske in inženirske družbe Pininfarina, se strinja, da računalniki za virtualno resničnost (VR) še niso dovolj zmogljivi, da bi dosegli popolnost, kot jo dosežejo z glajenjem gline. "VR še vedno nima senzoričnih lastnosti, kot jih ponuja fizični model," je povedal za Automotive News Europe (ANE), pa čeprav so v oblikovalskih studiih v zadnjem desetletju dosegli velik napredek na področju digitalne fotografije, virtualne resničnosti in 3D-modeliranja.

Kljub temu pa večina oblikovalcev in odločevalcev ni pripravljena prižgati zelene luči za nov model, ne da bi si pogledali fizični model, narejen iz gline. Prav zato so mnogi prepričani, da modeli iz gline še ne bodo prav kmalu izginili. A obstajajo izjeme.

Digitalizacija na pohodu

Sang Yup Lee podpredsednik in vodja oblikovanja pri podjetju Hyundai Motor, je dejal, da so že preselili procese načrtovanja komercialnih vozil v digitalno tehnologijo. Dodal je, da se je vodstvo odločilo za enak korak tudi v povezavi z oblikovanjem potniških avtomobilov.

"Digitalizacija je ključna za hitrejši proces oblikovanja in vzdrževanje tehnološkega pospeševanja," je povedal Lee za Automotive News Europe in dodal, da je danes avtomobil, ko pride na trg oziroma prodajni salon, v nekem smislu že star, saj proces oblikovanja traja dve leti. Nasprotno pa se vsakih šest mesecev pojavi nov prenosni telefon.

Thomas Ingenlath, izvršni direktor podjetja Polestar in višji podpredsednik za oblikovanje pri Volvo Cars, pravi, da so pri konceptu polestar 1 spoznali, da "lahko programska oprema in orodja, ki so jih imeli na voljo, omogočajo večjo raznolikost, kot bi jo dosegli le z uporabo gline. Foto: Polestar

Največja ovira na poti do digitalnega oblikovanja, tako pravi Lee, je, da orodja nevidezne resničnosti še niso popolnoma kos nalogam. Navidezna resničnost mora biti čim bolj realistična in oblikovalci avtomobilov so pri tem zelo občutljivi. Včasih gre zgolj za dva ali tri milimetre. Trenutno 4K-resolucija VR ni na voljo. Poleg tega projekti, ki vključujejo sodelovanje več ljudi, ki med seboj sodelujejo na različnih lokacijah, zahtevajo največjo možno natančnost.

Potopitev v navidezno resničnost

Kljub pomanjkljivostim navidezna resničnost pridobiva veljavo tudi v avtomobilski industriji. Ford Motor je pred kratkim napovedal sodelovanje s programom Gravity Sketch na svojem orodju 3D-VR, ki omogoča oblikovalcem, da se s pomočjo skic "potopijo v navidezno resničnost".

Filippo Perini, ki ima desetletje dolge izkušnje pri Lamborghiniju, zdaj pa sodeluje s skupino Volkswagen, pa je za ANE povedal: "Za vse modele Lamborghini, ki so trenutno v proizvodnji, smo imeli na voljo številne fizične modele, ki so bili izpeljani iz računalniških programov. Nikoli nismo imeli dovolj časa za uporabo zgolj tradicionalnih metod."

Perini pravi, da enako velja za večino konkurentov.

Oblikovanje je dolgotrajen proces. Pri Hyundaiu pravijo, da traja tudi dve leti. Foto: Hyundai

Flavio Manzoni, vodja oblikovanja v Ferrariju, pravi, da na sedežu podjetja v Maranellu v Italiji oblikovalci uporabljajo računalniške programe in fizične modele, saj ima vsaka tehnika svoje prednosti. "CAS (računalniško podprto oblikovanje) nam v začetni fazi pomaga pri tako imenovanem 3D skiciranju, vzporednem preizkušanju različnih volumnov," pravi Manzoni in dodaja: "Kasneje delamo na glinenih modelih velikosti končnega izdelka". Ferrari je na ta način oblikoval tudi model SF90 stradale.