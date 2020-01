Foto: MMC RTV SLO/Audi

To vsaj nakazuje njihov novi popolnoma avtomatizirani študijski avtomobil audi AI:ME, za katerega pravijo, da predstavlja "tretji bivalni prostor" poleg stanovanja in pisarne, in pozna želje in potrebe svojih uporabnikov.

Potniki lahko denimo zgolj s pomočjo očesnega stika intuitivno komunicirajo s študijskim avtomobilom in mu denimo ukažejo, naj jim naroči priljubljeno jed, lahko pa uživajo tudi v sproščujočih dejavnostih. AI:ME jim lahko s pomočjo naočnikov za navidezno resničnost pričara virtualni polet nad spektakularno gorsko pokrajino. Tehnologija poleg tega navidezno vsebino ves čas prilagaja gibanju vozila. Potniki se lahko zato v avtomobilu povsem sprostijo in pobegnejo pred živčnim vsakdanjikom, ko pa se pripeljejo na končno destinacijo, pa se spet prepustijo dogajanju.

Foto: MMC RTV SLO/Audi

Avtomobil je zasnovan tako, da samostojno razmišlja in se celo čustveno odziva. Ker pozna uporabnika in njegove navade, s pomočjo umetne inteligence in inteligentnih funkcij povečuje potnikovo varnost, udobje in dobro počutje. Samoučeči se navigacijski sistem ki je sicer že integriran v obstoječ Audijev komunikacijski vmesnik MMI, shrani priljubljene destinacije in jih poveže z dnevom, časom in trenutno prometno situacijo in na osnovi teh podatkov samostojno izbira cilje vožnje. V prihodnje bo avtomobil analiziral tudi druge podatke o potniku in jih popolnoma integriral v vozno izkušnjo.

Foto: MMC RTV SLO/Audi

Audi skupaj s študijo predstavlja tudi tridmenzionalni projekcijski zaslon z obogateno resničnostjo, ki so ga razvili v sodelovanju s Samsungom. Sestavljata ga projekciji dveh slik, ki se prikazujeta posameznemu očesu in se v voznikovem pogledu združita v tridimenzionalno podobo. Na ta način se bo vozniku denimo lahko pokazala puščica, ki se bo postavila natanko na križišče, kjer mora zaviti, omogočala pa bo tudi pogled brez potrebe po prilagajanju fokusa oči.