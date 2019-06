Foto: MMC RTV SLO/Opel

V času, ko ga je Opel predstavil, so bili avtomobili še zelo dragi in pretežno namenjeni premožnim strankam. Novi "mali" opel pa je stal le pol toliko kot najcenejši tedanji tekmeci, zaradi svojih mer pa je bil tudi precej okreten.

Mali dvosedežnik je slovel tudi kot trpežen in zanesljiv avtomobil, zato so ga radi kupovali zdravniki in živinozdravniki, ki so obiskovali svoje stranke na podeželju, kamor so pogosto vodile neurejene poti. Avtomobil si je zato pridobil vzdevek "doktorwagen" (avtomobil za zdravnike).

Foto: MMC RTV SLO/Opel

Opel je z njim prvič dosegel pravi trgovski uspeh in dokončno prodrl na avtomobilski trg -pravzaprav je odkril nov tržni segment majhnih avtomobilov.

Avtomobil je tehtal le 525 kilogramov, 1128-kubični vrstni štirivaljnik z močjo moči 5,8 kilovata pa ga je pognal do največje hitrosti 50 kilometrov na uro. V osnovi je bil na voljo kot kabriolet s platneno streho, v karoserijski delavnici Karmann pa so ga opremili tudi z zaprto kupejevsko kabino.