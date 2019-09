Zbiramo prijave! Foto: MMC RTV SLO

Test bo tokrat tudi nekoliko tekmovalno naravnan, saj bomo preverili, ali lahko različni vozniki z različnim vozniškim slogom dosežejo podoben rezultat, kot ga je Audi prikazal pri spustu s slovite gore Pikes Peak v ameriškem Koloradu.

Spustite se z nami v zapletene in tehnično izredno zanimive serpentine medvedjega črevesja, v katerih bomo iskali odgovor na vprašanje, koliko energije pridela prednost v tehniki! Po elektriko na Strmo reber!

Med vožnjo, dolgo 31 kilometrov, ki se je začela na cilju dirke na 4.300 metrov visokem Pikes Peaku, končala pa dobrih 1.900 metrov niže, je pogonski sistem Audijevega E-trona proizvedel dovolj električne energije, da je zadostovala za nadaljevanje vožnje na približno enaki razdalji.

Kot z "longboardi"

Tako vijugaste in zaradi strmine zahtevne gradnje ceste, kot je od Dragarjev do Zgornjih Čačičev, že dolgo ni bilo. Naredili so jo v bregu, ki skorajda pada v dolino Kolpe, tako da so morali na zračni liniji le dveh kilometrov premagati višinsko razliko skoraj 400 metrov oziroma natančneje 396. Desetletja niso delali takih cest!

Zaradi odličnih zavojev, primerne strmine ter odličnega asfalta tu vsak konec julija in na začetku avgusta organizirajo tekme: po Strmi rebri se spuščajo na "longboardih", nekoliko daljših rolkah, in dosegajo celo hitrosti 65 kilometrov na uro!

