Brexit brez dogovora bi imel hude posledice tudi za nemški trg dela, je opozorilo združenje nemške industrije BDI. Samo v Nemčiji bi trdi brexit prizadel visoko petmestno število zaposlitev. Foto: Reuters

Britanska vlada se mora do 31. oktobra odločiti, kaj bo storila glede brexita. Pri Automotive News Europe pišejo, da bi v primeru trdega izstopa brez dogovora samo v Združenem kraljestvu utrpeli škodo v višini okoli 54.700 evrov na minuto.

Opozarjajo na posledice

V avtomobilski industriji so še toliko bolj zaskrbljeni, ker britanski premier Boris Johnson in EU stopicata na mestu. V Bruslju od Johnsona zahtevajo predloge za sporazum, ki pa jih slednji še vedno ne ponuja.

V izjavi, ki so jo podali pri Združenju evropskih proizvajalcev avtomobilov (ACEA), pri Evropskem združenju dobaviteljev avtomobilski industriji (CLEPA) in 17 nacionalnih skupinah, so opozorili na posledice brexita brez sporazuma na avtomobilsko industrijo v EU, v kateri je v Evropi zaposlenih 13,8 milijona ljudi, od tega 6,1 odstotka v Združenem kraljestvu.

"Odhod Združenega kraljestva iz EU brez dogovora bi sprožil potres v trgovinskih pogojih, saj bi obdavčitve v višini milijarde evrov vplivale na izbiro potrošnikov in cene na obeh straneh Rokavskega preliva," so zapisali v izjavi. Strošek ukinitve brezcarinske trgovine bi pomenili, da bi bil izgubljeni znesek za vsako minuto ustavitve proizvodnje samo v Združenem kraljestvu 54.700 evrov.

Britanci bi čez noč ostali brez velikanskega trga

Brez dogovora z EU bi Velika Britanija čez noč izgubila 500-milijonski enotni trg EU in carinsko unijo, pri čemer bi morala sprejeti pravila Svetovne trgovinske organizacije, kar bi lahko pomenilo uvozne in izvozne tarife. Prehodnega obdobja ne bi bilo.

Gospodarstveniki opozarjajo, da je trdi brexit za podjetja še vedno najslabša možnost. Foto: Reuters

Proizvajalci avtomobilov so največji britanski izvozniki. Vseskozi so bili eden izmed najglasnejših nasprotnikov trdega brexita. Opozorili so, da bodo avtomobilsko proizvodnjo prizadeli davki, zamude na mejah in nova birokracija, kar bo uničilo številne tovarne po Otoku. Britanska avtomobilska industrija, ki je skoraj v celoti v tuji lasti, je še posebej ranljiva, saj prevladujejo tovarne v lasti nemških, francoskih in japonskih proizvajalcev avtomobilov.

Japonci bodo še premislili

Japonski veleposlanik v Londonu Koji Tsuruoka je že izjavil, da bodo japonska podjetja in vlagatelji prisiljeni ponovno oceniti, ali ima smisel vztrajati s tovarnami v Veliki Britaniji v primeru neurejenega izstopa.

Pri podjetju Jaguar Land Rover bodo novembra za teden dni zaustavili proizvodnjo v svojih britanskih tovarnah in se tako pridružil BMW in Toyoti, s ciljem ublažiti takojšnjo motnjo zaradi uveljavitve brexita brez dogovora. Foto: Jaguar

Tsuruoka je dejal, da vseeno upa na urejen izhod. Skoraj 1.000 japonskih podjetij s sedežem v Združenem kraljestvu zaposluje več kot 150.000 ljudi. »Združeno kraljestvo je japonskim podjetjem in vlagateljem zagotovilo zelo pomembne poslovne priložnosti, ki jih koristijo že tri ali štiri desetletja," pravi in dodaja, da je vprašanje, kaj bo, če se bodo razmere drastično spremenile. "Danes je na voljo premalo odgovorov in zato smo zelo pozorni na dogajanje," japonskega veleposlanika navaja ANE.

Začasna zaustavitev proizvodnje

Generalni direktor podjetja Jaguar Land Rover, ki bo zaradi strahu pred uveljavitvijo trdega brexita na začetku za teden dni zaustavil proizvodnjo vozil v Veliki Britaniji Ralf Speth, je dejal: "Ne moremo razmišljati o tem, kaj se bo zgodilo. To moramo preprosto storiti. Dnevno potrebujemo 20 milijonov delov, kar pomeni, da se moram zavezati svojim dobaviteljem. Vsak del moramo imeti na voljo in to pravočasno."

Pri Toyoti so že v avgustu napovedali, da bodo 1. novembra zaustavili proizvodnjo, pri koncernu BMW pa bodo 31. oktobra in 1. novembra prekinili proizvodnjo vozil Mini v svoji tovarni v Oxfordu.