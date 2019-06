Opel velja za eno najstarejših svetovnih avtomobilskih tovarn, za Daimlerjem je to druga najstarejša tovarna v Nemčiji, v Evropi pa ima daljšo tradicijo še Peugeot. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Znamka Opel letos praznuje 120 let obstoja. Zato smo obiskali Rüsselsheim. Tam se je vsa zgodba začela. Leta 1862 s šivalnimi stroji in kolesi, pozneje z avtomobilsko industrijo. Najnovejši izdelek je opel corsa, še bolje povedano, opel e-corsa, torej kompaktni mestni avtomobil v električni različici. Opel močno stavi na elektriko. "Čudno bi bilo, če ne bi bilo tako," pravi avtor Avtomobilnosti Andrej Brglez, ki svojo tezo podpre z Oplovim logotipom, v katerem je strela. "In Opel je z elektriko eksperimentiral že zdavnaj."

Avtomobil namesto kočije

Opel letos torej praznuje 120 let od proizvodnje prvega vozila. Leta 1899 so izdelali Patentmotorwagen, z njim pa konje ločili od kočije in jih preselili pod motorni pokrov vozila, ki je zamenjalo kočijo.

Ključen dogodek se je sicer zgodil po smrti ustanovitelja podjetja Adama Opla, ko je njegova žena Sophie Opel prisluhnila nasvetu sinov Carla, Wilhelma in Friedricha ter leta 1899 – štiri leta po smrti moža – odločila, da bodo začeli proizvodnjo avtomobilov. To so naredili kar v garaži. Ročno so izdelali 65 vozil opel patentmotorwagen 'system lutzmann'.

Ta model avtomobila so na dogodku pri Oplu tudi razstavili in nam dovolili, da se nanj usedemo. V družini Opel so imeli zelo radi tehniko in avtomobile. Adam Opel je imel pet sinov. Vsaj štirje so se navduševali nad stroji in sestavljanjem česar koli. Tako je tudi nastal avtomobil.

Opel corsa bo imela na trgu precej tekmecev. Renault bo predstavil novo generacijo modela zoe, sestrski peugeot model e-208, prihaja mala električna honda, tudi Mazda ima načrte v tem razredu vozil, v katerem nastopa še nissan leaf, kmalu pričakujemo še električnega minija … Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Nadarjeni in podjetni Oplovci

Oplovci so se lotili marsičesa, tudi vinarji so bili, tudi Chio chips je njihov. V Angliji so kupili celo nogometni klub, saj so ugotovili, da imajo, če lokalni klub v mestu, kjer izdelujejo vozila, v nedeljo izgubi tekmo, v ponedeljek več zastojev in težav v produkciji.

Kdo bi bil boljši sogovornik kot pravnukinja Adama Opla Ivonne von Schönburg, ki je spregovorila za oddajo Avtomobilnost: "Adam Opel je bil moj prapradedek. Stroje imam vsaj v krvi. Srečo imam, da je Adamov tretji sin Heinrich leta 1900 kupil tudi vinograde."

Čas za elektriko

A z nakupom vinogradov se še ni začela doba novega pogonskega energenta – elektrike. Prvi Oplov avtomobil je sicer ob delovanju v zrak izpuščal tudi neprijetne vonje, a mi smo bili zdaj, 120 let pozneje, na obisku pri Oplu, da nam več povedo o novi corsi, ki je električna.

Vodja Opla Michael Lohscheller je za Avtomobilnost povedal: "Dali smo tri obljube: Opel bo vzdržno dobičkonosen, posegel bo na svetovni trg in postal bo električen. Lani smo z 860 milijoni evrov dobička dosegli rekord. Rastemo na svetovnih trgih, v severni Afriki, tudi v Rusiji. Danes se je začela nova doba elektrifikacije."

Vodja Opla Michael Lohscheller pravi, da bo električna corsa že serijsko zelo dobro opremljen avtomobil, in obljublja, da bo corsa v razrednem vrhu po varnosti. Za vstop in zagon motorja je brezstičen, parkirna zavora je električna, v kabini je 7-palčni zaslon na dotik. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Kaj je v tej novi dobi novega, nas je zanimalo od sogovornika, ki je pojasnil: "Za nami je lepa zgodovina projektov. Pred 50 leti smo začeli s konceptnimi električnimi avtomobili. Opel ampera z dolgim dosegom je bil evropski avto leta 2012. Zdaj vstopamo v segmente širše porabe. Corsa je naš najbolje prodajan avto. Električne avtomobile želimo narediti dostopne številnim kupcem v največjih segmentih, ne le v nišnih."

Zdaj gre torej zares, pravijo. Elektrificirali so corso. Luštkano malo corso.

Želeli so biti med prvimi

"Pritegne bolj kot ampera. Ampero so izdelali na novo, ker so hoteli biti med prvimi, to pa je avto za vsakogar. To je avto zame," pravi potomka Adama Opla.

Toda v nasprotju z mnogimi najbolj svežimi električnimi avtomobili corsa ostaja model, ki bo na voljo v bencinski in dizelski različici. Je pa njena obleka zarisana s številnimi eko vzgibi, zaradi katerih deluje celo športno. Je namreč mnogo nižja od dosedanje.

Corsina baterija s kapaciteto 50 kWh bo imela dovolj energije za 330 električnih kilometrov brez ustavljanja na polnilni postaji. Baterijo je mogoče do 80 odstotkov kapacitete na hitri polnilnici napolniti v pol ure. Za premikanje skrbi električni motor z močjo 100 kilovatov (136 KM). Pospešek od 0 do 100 km/h je 8,1 sekunde. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

330 električnih kilometrov

Vodja Oplovega oblikovanja Mark Adams pravi: "Gre za aerodinamično učinkovitost, boljše rezanje zraka. Oblikovno se zdi ljudem večja od današnje različice. Vendar ni. Malenkost daljša je in v resnici ožja kot današnja. Rahlo smo podaljšali medosno razdaljo in raztegnili več linij, tako kot tu, na boku. Zlasti strešna linija se razteza vse do zadnjega kota. Od tod optična prevara, da je corsa nižja, notranjost pa je kljub temu zelo prostorna."

Naj poudarimo tudi dejstvo, da kot prvi množični mali avto ponuja matrične žaromete. Potipali in peljali pa jo bomo lahko šele proti koncu leta. Najprej v električni različici, v Nemčiji ocenjeni na 29 tisoč evrov, ki nam bo omogočala 330 kilometrov dosega. No, 52 električnih kilometrov pa ponuja priključno-hibridni grandland, ki dopolnjuje corsino električno novico.

Polno električna bo tudi mokka X, tudi dostavnik vivaro bo električen.