Privlačen je bil predvsem BMW 700 cabriolet. Foto: MMC RTV SLO/BMW

Prvi je bil leta 1959 predstavljeni BMW 700, majhen avtomobil, ki je s športnim videzom, ki mu ga je ukrojil italijanski oblikovalski genij Giovanni Michelotti, in uspehi dirkalne različice S ponovno utemeljil BMW-jev športni sloves.

Pravzaprav obstajata dve različici zgodbe o njegovem nastanku. Po eni naj bi Michelottiju oblikovanje novega avtomobila na lastno pest zaupal avtomobilski dirkač in konstruktor ter avstrijski uvoznik avtomobilov znamke BMW Wolfgang Denzel, po drugi pa naj bi bil za celoten razvoj avtomobila zaslužen kar Denzel sam. Dejstvo je, da se je bavarska avtomobilska tovarna tedaj že intenzivno pripravljala na ponovni vstop v srednji avtomobilski razred.

Predstavitev BMW 700 coupé leta 1959 Foto: MMC RTV SLO/BMW

Najprej kupe

BMW 700 so najprej predstavili v obliki kupejske različice s sedežno razvrstitvijo 2+2, tej pa sta kmalu sledila še dvovratna limuzina in kabriolet, ki si je s kupejem delil sedežno razvrstitev 2+2.

Pri BMW-ju so si tehnično osnovo modela 700 izposodili kar pri štirisedežni "podaljšani isetti" BMW-ju 600, enak pa je bil tudi zračno hlajeni 697-kubični bokserski motor z močjo 22 kilovatov (30 'konjev'). Motor je sicer izviral iz motocikla R67, vgradili pa so ga v zadek, kjer je seveda poganjal zadnji kolesi. Pozneje so bile na voljo tudi močnejše različice z 29-kilovatnim motorjem.

Limuzinski BMW 700 je bil imenitni avtomobil za vsakdanjo rabo. Foto: MMC RTV SLO/BMW

Športni uspehi

Oskubljena različica BMW 700 S z motorjem, ki so mu moč povečali na 44 kilovatov (60 'konjev'), je uspešno nastopala tudi v avtomobilskem športu. Legenda avtomobilskega dirkanja Willi Martini je razvil tudi zelo lahko dirkalno različico, ki je zaradi plastične karoserije tehtala zgolj 470 kilogramov, zato je lahko z motorjem, ki so mu moč povečali na 59 kilovatov (80 'konjev'), dosegla največjo hitrost 200 kilometrov na uro.