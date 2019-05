Foto: MMC RTV SLO/BMW

Novost je tudi ta, da bo odslej na voljo le s petero vrat, saj se trivratne različice že nekaj časa poslavljajo tako iz njegovega kot tudi razreda majhnih mestnih avtomobilov. Pri BMW-ju so mu namenili novo hišno platformo FAAR, ki jo poznamo že iz BMW-ja X2 in mu je namesto zadnjega prinesla pogon na prednji kolesi. Kot je značilno za vse modele bavarske znamke, bo na voljo tudi štirikolesni pogon.

Foto: MMC RTV SLO/BMW

BMW serije 1 je z novo generacijo pol centimetra krajši, 1,3 centimetra višji ter 3,4 centimetra širši, medosna razdalja pa je dva centimetra krajša od predhodnikove. Kljub temu pri BMW-ju zagotavljajo, da je prostora v kabini več, saj so potnikom na zadnji klopi namenili 3,3 centimetra več dolžine za kolena in 1,9 centimetra več višine za glave. S 380 litri se je za dobrih dvajset litrov povečal tudi prtljažnik. Novosti v notranjosti so tudi digitalni merilniki, informativno-razvedrilni sistem z vmesnikom "Hey BMW", zaslonoma z diagonalo 8,8 ali 10,25 palca in novo generacijo sistema iDrive ter možnostjo glasovnega ali upravljanja z gestami. Na voljo je tudi projekcijski zaslon, pester pa je tudi izbor varnostnih sistemov in sistemov za pomoč vozniku.

Pod motornim pokrovom bodo bencinski in dizelski tri- in štirivaljniki z močmi od 86 kilovatov do 228 kilovatov v najbolj športnem BMW M135i xDrive, ki bodo delovali v kombinaciji s 6-stopenjskimi ročnimi in sedem- ali osemstopenjskimi samodejnimi menjalniki.