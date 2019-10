Jubilejno, 150. televizijsko oddajo Avtomobilnost smo zaznamovali z ekskluzivno nagradno igro, vožnjo s teslo model3. Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost

»Prepričan sem, da vas Tesla zelo zanima. Teslin avtomobil model3, namreč. Tako kontroverzen kot je ta avtomobil, predvsem pa njen lastnik, je malokateri avtomobil. Meni ni všeč, da ima ta avto ime po Nikoli Tesli, ki je velik borec za brezplačno elektriko. Poceni elektriko po vsem svetu, kar mu ni uspelo ravno zaradi takih kot je Elon Musk, šef Tesle,« pravi avtor in voditelj Avtomobilnosti Andrej Brglez.

Po drugi strani je Musk tudi želel, da bi bila Tesla dostopna za vse. 1.000 dolarjev si vplačal in potem čakal, ali jo boš dobili čez leto, dve ali nikoli, »ampak vsi so jo na nek način imeli,« pravi voditelj Avtomobilnosti David Urankar.

Ekskluzivno testiranje

Brglez pa pravi: »Ne vsi, nihče je ni imel.« Zato smo se v oddaji Avtomobilnost odločili, da imamo avto na testu in ne samo to, da ga testiramo skupaj z izbranimi bralci MMC in gledalci TV oddaje Avtomobilnost.

Pa še nekaj, avto je tako kontroverzen, da neke stvari res dela tako kot bi jih delal Nikola. Na primer, veliko patentov so dali popolnoma brezplačno na uporabo vsem. Na delavnici smo govorili o plusih in minusih. Celo zvok smernika lahko uravnavaš glede na svoje najbolj nenavadne želje.

Električna tesla model 3 je eden tistih avtomobilov, o katerem se največ govori in piše. Ne le zaradi zmogljivega 100-odstotno električnega pogona in več kot 500-kilometrskega dosega z enim polnjenjem baterije, ampak tudi zaradi digitalne zasnove kabine, v kateri prevladuje velikanska tablica. Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost

Nakup preko interneta

Tesla je v avtomobilsko industrijo uvedla tudi nakup preko interneta. Musk si je za cilj zadal iz enačbe izločiti klasične avto trgovce. A roko na srce, izkazalo se je, da kupci po svetu na Muskove ideje še niso dovolj dovzetni. Zato so se vzpostavile bolj mehke rešitve za dostop do tesle.

Tadej Perhavec iz Autowelta je za oddajo Avtomobilnost povedal: »V New Yorku sem obiskal salon Tesle, se pogovarjal na kakšen način funkcionira dobava in v šali vprašal kdaj ga lahko vidim in prevzamem. Smešno so me pogledali in odgovorili, da je bila nazadnje dobava v 45 minutah.«

Perhavec pravi, da gre za običajen uvoz avtomobilov. »Poiskali smo partnerja v Nemčiji, preko katerega avtomobil kupimo zato, ker ga on mora kupiti od Tesle oziroma ga kupi v našem imenu.«

Od sadjarja do letalskega elektroinženirja

In tako smo na test dobili avtomobil tudi mi, in na delavnico povabili nekaj srečnežev. Eden od njih je Iztok Janežič, specialist sadjarstva: »Sam že več kot 15 let spremljam v praksi podnebne spremembe in podpiram vsak korak v smeri obnovljivih virov.«

Posebnost je tudi bogata serijska oprema, ki med drugim vključuje električno pomična in ogrevana sprednja sedeža, multimedijsko napravo z 38,1-centimetrskim (15-palčnim) zaslonom na dotik. Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost

Pred leti je vozil teslo S 85D, po vožnji z model 3 pa lahko reče, da je to še korak naprej. »V voznih karakteristikah nedvomno. Ponuja veliko prostora, nobene utesnjenosti, tudi v primerjavi s teslo model S, ne.« Kaj pa vožnja in zgolj velika tablica s katero uravnavaš številne ukaze v vozilu? »Nisem ravno milenijski otrok, ampak mi je kar šlo,« pravi Janežič.

Denis Vrhovnik je velik »fan« Elona Muska: »Navdihuje me na vseh ravneh. V vesolje vozi astronavte in na Mars gremo čez nekaj let.«

Sam je že privajen gledati na sredino proti vrhu armaturne plošče, kjer ima njegova xsara picasso digitalne merilnike s pomočjo katerih razbira vse informacije: »Sem že privajen na ta pogled. Prej mi je pa bilo tuje.«

Matej Čepon je letalski elektroinženir. Musk in Tesla mu je všeč, ker: »Išče nek tehnični napredek in želi biti korak pred vsemi ostalimi, hkrati pa neprestano hodi po robu pravil.«

Dodaja, da nič ni narobe, da je števec hitrosti na tablici, je pa narobe, da je odmaknjen od pogleda na cesto. »Bolje bi bilo narediti head-up zaslon. Vožnja s tablico spremeni pogled na vožnjo.«

Če še niste ugotovili, glavni namen tokratnega testa je bila Teslina posebna ureditev voznikovega okolja.

Med udeleženci je bil tudi obrtnik Miha Božič: »Sam zaslon je postavljen tako nizko, da ne moti pogleda na cesto. Gre za primerno ureditev digitalni dobi v kateri živimo.«

Bralci MMC oziroma gledalci Avtomobilnosti so se strinjali, da je dobro, če je sedež, volan in druge stvari pomembne za vožnjo digitalno urediš preden spelješ, drugače pa prevladuje mnenje, da bi se s časom lahko navadili na digitalno okolje.

Kaj so povedali udeleženci naše delavnice, pa si poglejte v videoprispevku iz oddaje Avtomobilnost.