Foto: MMC RTV SLO/Daimler

Spomladi 1901 je Daimler na dirkaškem tednu v Nici popolnoma spremenil pogled na avtomobile. V času, ko je avtomobilizem še vedno izhajal predvsem iz motoriziranih kočij, je javnost osupnil s poponoma novim avtomobilom mercedes 35 PS, ki je nastal na pobudo Daimlerjevega trgovca Emila Jelinka.

Avtomobil, ki so ga poimenovali po Jelinkovi hčerki Mercedes, je imel popolnoma novo avtomobilsko arhitekturo in je dominiral na dirki, ki je potekala med Nico in mestom La Turbie. Mercedes 35 PS, oziroma mercedes simplex, sicer velja za prvi avtomobil v sodobnem pomenu besede.

Foto: MMC RTV SLO/Daimler

S študijo vision mercedes simplex se Daimler spominja prelomnega dogodka in kot pravijo, prenaša pionirskega duha in slogovni značaj avtomobila v enaindvajseto stoletje. Klasični mercedes 35 PS preinterpretira kot dvosedežnik s prosto stoječimi kolesi, alternativnim električnim pogonom in razburljivo uporabniško izkušnjo.

Karoserija s poudarjenimi vodoravnimi linijami lebdi med velikimi kolesi, z barvno delitvijo na bel prednji in črn zadnji del pa sledi zgodovinskemu zgledu. Izstopa tudi prednja maska, ki z zlato barvo spominja na bronasti hladilnik na originalu iz leta 1901. Na karoseriji je sicer vrsta drugih dodatkov, ki na sodoben način obujajo klasične elemente.

Foto: MMC RTV SLO/Daimler

Tudi notranjost spominja na daljnega prednika, zanjo pa je značilna preprosta ureditev, na katero sta poleg avtomobilskega vplivala tudi motociklistični in navtični dizajn. Seveda gre za sodobni avtomobil, zato za digitalno izkušnjo skrbi digitalni vmesnik UI/UX s prikazom na zaslonu v rožnato-zlati barvi. Na barvno ureditev so vplivale barve okolja Azurne obale.