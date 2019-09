Robotizacija pomeni večjo kakovost in manj napak. Foto: Saša Despot

Novi clio je uradno zapeljal na slovenske ceste. Čeprav smo prve vtise že strnili na mednarodni predstavitvi na Portugalskem, pa ponovimo nekaj bistvenih novosti, ki jih uvaja peta generacija najbolj prodajanega vozila pri nas in najbolj prodajanega renaulta, ki ga izdelujejo tudi v tovarni Revoz v Novem mestu.

LED-žarometi, velika tablica, samodejno zaviranje

Novi clio pozna le polne LED-žaromete, drugič, v potovalni kabini je ogromna tablica, največja med vsemi vozili znamke Renault, tretjič, zunanji videz novega clia je skoraj povsem enak videzu predhodnika. Razlog je logičen. Prodaja clia četrte generacije se je iz leta v leto povečevala. In glavni nakupni razlog za clia štiri je bila prav oblika. Poudariti velja, da so prav vse različice opremljene tako s kamero kot z radarjem in da elektronski asistenčni sistemi v korist višji varnosti kombinirajo podatke obeh naprav. Še posebej napreden pa je novi clio v najdražjih različicah s samodejnim menjalnikom, saj poleg aktivnega tempomata, ki v zastojih sam ustavlja in tudi speljuje, ponuja tudi sistem, ki vozilu ne le preprečuje, da bi zapeljal čez robove voznega pasu, ampak ga ves čas aktivno ohranja na sredini le-tega. No, takšne izvedenke stanejo okoli 20 tisoč evrov, kar jih dela zanimive predvsem v državah z višjim standardom. V Sloveniji pa bodo daleč najbolje prodajane različice TCe100 v kombinaciji z opremo, ki že vključuje veliko tablico na sredinski konzoli in brezstični ključ.

V Revozu stopajo v korak s časom in so med prvimi tovarnami, ki jih je naveza Renault-Nissan digitalizirala. Foto: Saša Despot

Najbolj slovenski avto

Novi clio pa je še posebej zanimiv, ker je slovenski, novomeški. Proizvodnjo v Revozu so oplemenitili, izboljšali.

Jože Bele, direktor proizvodnje v Revozu, je kar med proizvodnim procesom v montaži za oddajo Avtomobilnost povedal, da imajo v tovarni že več kot 700 robotov, ki poskrbijo za tri četrtine zvarov na karoseriji, in teh je skupaj okoli 4.000, imajo pa tudi: »... več kot 100 avtonomnih vozičkov s tehnologijo samodejnega polnjenja baterij in povezanih v brezžično omrežje, ki po principu »just in time« dovažajo več tisoč sestavnih delov na delovna mesta. Vozički so vodeni z elektromagnetnim trakom, pretoki so programirani. Izvajajo vedno iste operacije in dovažajo vedno iste dele na delovna mesta.« Kako veliko materiala morajo prepeljati, pove podatek, da v Revozu na dan izdelajo 955 avtomobilov. Izdelujejo twinga, faza dve, smarta fourfour z električnim motorjem in novega clia.

Nove zaposlitve in dgitalizacija

V Revozu so za projekt pete generacije clia leta 2017 zaposlili 270 novih delavcev, danes jih je skupaj 3400, v povprečju pa je bil vsak delavec deležen 50 ur izobraževanj. Danes je Revoz ena najnaprednejših tovarn naveze Renault-Nissan, kjer si delavci pomagajo z računalniškimi tablicami.

Projekt novi clio se je v Revozu začel konec leta 2017. Decembra leta 2018 so izdelali prvega novega clia od karoserije do montaže, junija letos pa je stekla serijska proizvodnja. Vrednost naložbe za novi clio je 90 milijonov evrov. Foto: Saša Despot

Bele pravi: »V nadaljevanju je predviden velik napredek na področju digitalizacije. Pospešeno delovna mesta opremljamo s tablicami, kjer bodo na razpolago vse potrebne informacije v realnem času.«

Vodja projekta digitalizacije Andrej Gorenc nam je pojasnil, kakšna je sprememba med industrijo 3.0 in 4.0: Prej je imel delavec na voljo tipko, ki jo je pritisnil, da je do njega prišel upravljavec linije in ga vprašal za težavo. Zdaj pa se vir napake in tip napake definira prek zaslona na dotik. Vsak poseg v tablico se samodejno shrani. Ko je vozilo izdelano, imajo tako vpogled za vsako dotično vozilo in delovno mesto.«

V praksi to pomeni, da, če bo imel delavec težavo z orodjem, pokliče upravljavca preko tablice, ki na svoji tablici takoj zazna težavo. Tudi upravljavec v naslednji izmeni ima popoln vpogled na delo na točno določenem delovnem mestu.

Letos naj bi v Revozu izdelali okoli 207 tisoč vozil. Konec leta bo večine proizvodnje predstavljal novi clio. Foto: Saša Despot

Manj napak, večja kakovost

Bele pravi: »S tablicami bomo dobili informacije o sestavnih delih, ki jih moramo vgraditi v vozila. Pomembe so tudi zaradi izdelav redkih različic avtomobilov, ki jih izdelamo enkrat do trikrat na dan. Tako preprečimo napako operaterja.« Digitalizacija bo po besedah sogovornika prinesla večjo kakovost izdelave, manj napak, saj omogoča popolno analizo za vsak izdelan avtomobil.

»Projekt sicer ni bil razvit v Revozu, smo pa med tovarnami prvimi v skupini Renault, ki uvaja digitalno delovno mesto,« pojasnjuje Bele.

Clio je v tovarno prinesel velik avtomatizacije, tako vetrobranska in zadnja stekla v montaži do milimetra natančno vstavi robot, pomembna novost je uporaba aluminija (pokrov motorja novega clia), ki zahteva obdelavo kot jeklo, tudi streho na vozilo vstavi robotska roka. Montaža je kljub temu še pretežno odvisna od vijačenja in pričvrščevanja človeških rok. Je pa zanimivo, da je kar okoli tretjina zaposlenih v montaži žensk, medtem, ko v je v lakirnici in karoseriji delo že skoraj popolnoma avtomatizirano.