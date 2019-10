Ambasadorja projekta sta tudi Domen in Peter Prevc. Foto: Zavarovalnica Triglav

Nadaljuje se Turneja mobilnosti, ki po različnih slovenskih mestih preverja vozniško znanje. Spomladi se je za volan usedlo 130 voznikov različnih starosti in veščin. Na prvem jesenskem zbiranju tovrstnih podatkov pa nas je najbolj zanimalo, ali so že znane kakšne ugotovitve spomladanske serije.

Dali bi si oceno od 8 od 10

Sara Vehovec, vodja Triglav Laba pri Zavarovalnici Triglav, je za oddajo Avtomobilnost povedala: "Velika večina udeležencev spomladanske turneje mobilnosti se je opisala kot zelo dobri vozniki. Več kot polovica se jih je ocenila z oceno od 8 od 10. Njihovo vožnjo je spremljal tudi inštruktor varne vožnje, ki pa je na koncu sklenil, da kar dva od treh voznikov vozniškega izpita ne bi opravila, če bi bil pogoj za pridobitev vožnja na Drajv simulatorju."

Radi bi najbolje spoznali navade voznikov

Podatke voženj na simulatorju zbirajo in obdelujejo zato, da odkrivajo najpogostejše napake in težave voznikov, ki povzročajo nevarnosti v prometu. Po koncu turneje bodo imeli namreč celovitejši vpogled v ozadje voznikovega vedenja v različnih kritičnih trenutkih, kar je za njihovo preventivno delo v prihodnje izjemno pomembno.

"Natančneje kot poznamo naše vozniške navade in razvade, bolj vsebinsko usmerjene in zato tudi uspešnejše bodo lahko naše prihodnje preventivne akcije," je povedal Andrej Brglez, prometni strokovnjak in direktor inštituta ICK, ki sodeluje pri načrtovanju dejavnosti s simulatorjem.

"Če bi bila vožnja na DRAJV simulatorju varne vožnje pogoj za pridobitev vozniškega izpita, dva od treh voznikov izpita ne bi pridobila," je povedal Sandi Štepec, priznani učitelj vožnje in član ekipe Slovenskega avtokluba. Foto: Zavarovalnica Triglav

Različni mogoči scenariji

Simulator, ki so ga v zavarovalnici razvili skupaj z zagonskim podjetjem Nervtech, ponuja nekaj različnih scenarijev vožnje. Med vožnjo na virtualnem poligonu se opazujejo in ocenjujejo hitrost vožnje, varnostna razdalja, predvidevanje v raznolikih prometnih situacijah, torej dejavniki, na katerih temelji varna vožnja. Računalnik, ki poganja simulacijo, in inštruktor, ki vožnje spremlja, pa vsakega voznika ocenita. Inštruktor vozniku takoj po končani vožnji svetuje tudi, kako bi lahko izboljšal vožnjo.

V simulatorju tudi brata Prevc

Za volan sta tokrat sedla tudi najslavnejša slovenska skakalna brata. Domen Prevc o pridobljenem vozniškem izpitu pravi: "Vožnja mi pomeni svobodo, da se lahko odpeljem, kadar koli želim, kamor koli želim. Da se ne zanašam vedno na starše in predvsem prostor, kamor se lahko zatečem s prijatelji in družbo." Starejši brat Peter Prevc pa pravi: "Ko sem naredil vozniški izpit, je bilo všečno dirkati, po nekaj kilometrih pa se naveličaš tega in se usedeš v avtomobil zato, da nekam prideš."

Vožnjo v simulatorju sta preizkusila tudi Domen in Peter Prevc. Foto: Zavarovalnica Triglav

Kdaj in kje se lahko preizkusite?

Ne bomo vam povedali, kako dobro sta Peter in Domen opravila vozniški preizkus. Naj vas njuna izkušnja raje povabi, da se še sami spopadete z nepredvidljivimi situacijami v varnem okolju simulatorja, 25. oktobra v Krškem, 8. novembra v Kopru oziroma 13. ali 14. novembra v Ljubljani.

Peter tudi sam vabi vse voznike in voznice, da preverijo svoje znanje: "V simulatorju se usedeš v avto, gledaš, kam moraš peljati, spremljaš avto pred seboj. Program pa pripelje še kakšen avtomobil z leve strani ali pa nekdo skoči z desne strani in te tako spomni, da se lahko na cesti zgodi še kaj neprijetnega."

"Čeprav je to le igrica, tudi če se zaletiš, je vse v redu in možgani ne procesirajo tako, kot bi na cesti, se mi zdi, da je ta simulator zelo dober približek, kaj se dogaja v realnosti na cesti," je sklenil mlajši brat Domen.

Organizator turneje mobilnosti je Zavarovalnica Triglav in je del njihovega projekta Skupaj za večjo varnost, katerega pomemben del je ozaveščanje o novostih v prometu, novih pravilih in novi tehniki. Odprli so celo nov kanal za spletne vsebine, nov portal Vozim se.