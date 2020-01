Francosko zunanje ministrstvo je potrebovalo več kot 12 ur, da je predstavilo svoj odziv na pobeg. Nihče od uradnikov ni znal pojasniti podrobnosti bega Carlosa Ghosna. Foto: Reuters

Nekdanji prvi mož francosko-japonskega avtomobilskega koncerna Renault-Nissan Carlos Ghosn je v začetku tedna iz Japonske pobegnil v Libanon. V Braziliji rojeni avtomobilski magnat, ki je otroštvo preživljal v Libanonu in je hkrati tudi francoski državljan, je bil jeseni leta 2018 ob prihodu na Japonsko aretiran.

Japonci so ga obtožili ponarejanja finančnih dokumentov in prikrivanja vnaprej določenih prejemkov med letoma 2010 in 2018 pred delničarji. Škandal je bil celo tako velik, da je pod vprašaj postavil sodelovanje dveh avtomobilskih velikanov Renaulta in Nissana.

Žena Carlosa Ghosna Carole Ghosn pravi, da so pozabili na to, kar je Carlos storil za francosko gospodarstvo in za Renault. Pravi, da prosi le za spoštovanje njegovih človekovih pravic in pravice do obrambe, in sicer do poštenega in hitrega sojenja v Franciji, kjer je državljan. Foto: Renault

Grozi mu 15 let zapora

Ghosn vse obtožbe zanika, iz Libanona pa Japoncem in svetu sporoča, da je pobegnil, ker je bil odnos japonskega sodišča diskriminatoren, po mnenju Ghosna pa so mu bile kršene tudi človekove pravice. Ghosnu, ki naj bi iz Japonske pobegnil skrit v zaboju za prevoz glasbenih inštrumentov v zasebnem letalu, sicer na Japonskem grozi do 15 let zapora, zdaj pa mu grozi odvzem varščine v višini okoli 12 milijonov evrov, ki jo je vplačal za primer pobega pred sojenjem.

Japonska in Libanon nimata sklenjenega sporazuma

Odzvali so se tudi na libanonskem zunanjem ministrstvu, kjer pravijo, da je Ghosn v državo vstopil zakonito, okoliščine njegovega odhoda iz Japonske in prihoda v Bejrut pa niso znane. Libanon z Japonsko tudi nima sklenjenega dogovora o pravosodnem sodelovanju ali izročanju.

Turčija prijela sedmerico

Reuters poroča, je turška policija zaradi sodelovanja pri prevozu Ghosna iz Japonske v Libanon prek Turčije pridržala sedem ljudi, med njimi štiri pilote.

Zdaj vsi ugibajo, kaj bo naslednja poteza Ghosna, ki je vseskozi trdil, da se Japonska do njega obnaša diskriminatorno, njegova žena Carole pa je novembra lani za Bloomberg povedala, da želi, da se mu sodi v Franciji, saj je francoski državljan.

Francozi na trnih

Če bi pristal v Parizu, bi to zelo zapletlo razmerje med Francijo in Japonsko, saj želi francoski predsednik Emmanuel Macron ponovno splesti zaupanje in okrepiti avtomobilsko zvezo Renault-Nissan. Politika Francije namreč je, da svojih državljanov nikoli ne izroči državam, ki niso del Evropske unije.

Pregon Ghosna je v težave potisnil tudi družbo Nissan. Ta je obtožena, da ni v celoti poročala o Ghosnovih prejemkih med finančnima letoma 2014 in 2017. Japonski regulator trga vrednostnih papirjev je za Nissan predlagal 2,4 milijarde jenov (19,9 milijona evrov) kazni. Foto: Reuters

Čeprav je Ghosn zatočišče našel v Libanonu, s katerim Francija goji tesne diplomatske vezi, bodo morali uradniki v Parizu zagotoviti nekaj podpore slavnemu beguncu s francoskim potnim listom, s tem pa bodo tvegati, da se bodo vpletli v Ghosnov spor s ponižanimi Japonci.

"Če bi se tuji državljan izognil pravici pred francoskim sodiščem, bi bili zelo jezni," je za radio France Inter povedala francoska ministrica, zadolžena za gospodarstvo Agnes Pannier-Runacher. "Po drugi strani je Ghosn libanonski, brazilski in francoski državljan in ima pravico do konzularne podpore, kot vsi Francozi," dodaja.

Reševanje povezave Renault in Nissana

Francoski uradniki so že vse od aretacije Ghosna na Japonskem pozorni na kakršne koli poteze, ki bi lahko razjezile Japonce, saj poskušajo zaščititi odnos med Renaultom in Nissanom, ki je ključnega pomena za enega najpomembnejših francoskih podjetij Renault, katerega država Francija je največji delničar. Predsednik Renaulta Jean-Dominique Senard je v intervjuju za The Wall Street Journal, objavljenem 25. decembra, celo dejal, da je sodelovanje z Nissanom stvar preživetja.

Vsi trije Ghosnovi potni listi - brazilski, francoski in libanonski - so še vedno v rokah odvetnikov. Foto: EPA

Ghosn je partnerstvo med Nissanom in Renaultov vodil skoraj dve desetletji, njegovo avtoritativno vodenje pa je pokazalo na pomanjkljivosti v upravljanju pri Nissanu in v ospredje pripeljal dolgotrajne napetosti med proizvajalcema avtomobilov, zlasti glede njune kapitalske strukture v partnerstvu. Nissanov novi izvršni direktor je ta mesec dejal, da preučuje, kaj v partnerstvu deluje in kaj ne, poudaril pa je, da mora partnerstvo koristiti vsem vpletenim strankam. "Kar nas zanima, je prihodnost Renaulta in Nissana ter njuna zveza," je dejala Pannier-Runacherjeva in dodala, da zavezništvo deluje.