Glede na dogajanje na področju avtomobilskih infozabavnih sistemov se bo v naslednjih treh letih skoraj vsak voznik srečal s takšno ali drugačno vrsto govornega upravljanja, ki pa mu gleder na mnenja anketiranih še veliko manjka do prave prijaznosti.

Po vsem svetu trenutno govorne sisteme v avtomobilih uporablja okoli 49 odstotkov vprašanih uporabnikov, delež pa naj bi v prihodnjih treh letih narasel na 73 odstotkov. Študija je pokazala, da 77 odstotkov vprašanih z govornimi ukazi trenutno predvsem upravlja predvajalnik glasbe in navigacijsko napravo, kar naj bi se v prihodnjih treh letih povečalo na 85 odstotkov.

49 odstotkov uporabnikov z govornimi ukazi rezervira servisna termine, 45 odstotkov pa jih naroča storitve, kakršne so dostava potrebščin in podobno. 95 odstotkov vprašanih tudi meni, da bodo v prihodnjih treh letih s pomočjo govornih asistentov gotovo pridobivalo informacije, več kot polovica pa tudi, da jih bodo uporabljali redno.

Kmalu samoumevni element

Glede na študijo si avtomobilskega vsakdana kmalu ne bo več mogoče predstavljati brez govornih asistentov, saj bodo postali integralni del dojemanja uporabniške izkušnje avtomobila in pomemben element prometne varnosti. Avtomobilska industrija bi morala v govornih asistentih videti strateško prednost pri pridobivanju kupcev.

Vendar pa jim to očitno ne gre tako dobro, saj se je izkazalo, da se govorni asistenti le 28 odstotkom voznikov zdijo odlični, 59 odstotkov pa jih sicer ocenjuje kot zadovoljive, vendar vidijo veliko možnosti za izboljšave. Večinoma tudi menijo, da bi morali govorne asistente v avtomobilu in stanovanju bolje povezati med seboj in da bi morali učinkoviteje posredovati povratne informacije.