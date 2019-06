Ford mondeo je samopolnilni hibrid, kar pomeni, da se baterija polni med vožnjo in ne na vtičnici. Emisije so odvisne od dodatne opreme in so od 96 do 111 gramov CO2 na prevožen kilometer. Foto: MMC RTVSLO

"Že pred dvema letoma smo napovedali, da bomo v prodajnih salonih kmalu izbirali med različnimi agregati. Dizel, bencin in vse hibridne izvedenke, med katere uvrščamo blage hibride, navadne hibride, priključne hibride. Najbolj uveljavljena avtomobilska imena v naših salonih že ponujajo tako pestro izbiro," pravi avtor Avtomobilnosti Andrej Brglez, ki dodaja zanimivo anekdoto iz bogate Fordove zgodovine. Citira Henryja Forda, ki je nekdaj dejal, da je čisto vseeno, kakšne barve avtomobil izberejo v Fordovem prodajnem salonu, dokler je črne barve. "Tako bogat nabor je bil na začetku izdelovanja avtomobilov. Danes pa je Ford eden tistih velikih proizvajalcev, ki ponuja vse naštete različice," dodaja.

Točka preloma: eko različice cenejše od dizelskih

Mondeo kot odskočna deska

S tem gre Ford izrazito napadalno v smer elektrifikacije. Mondeo je le začetek, saj bo Ford do leta 2022 v elektrifikacijo svojega portfelja vložil 11 milijard evrov, predstavil pa bo 40 elektrificiranih vozil, od tega 14 popolnoma električnih. Mondeu bo še letos sledil dizelski hibrid custom iz programa lahkih gospodarskih vozil (LGV), prihodnje leto pa bo bera še bogatejša, saj prihajajo blagi hibridi (fiesta, focus, nova puma in kuga) in tudi trije priključni hibridi: custom, kuga in explorer. Ford bo kmalu predstavil oblikovnega posebneža, križanca, ki bo ponudil doseg 600 kilometrov na elektriko.

Poglavitne prednosti hibrida pred bencinsko in dizelsko različico so ekonomičnost vožnje, manjša obraba zavor, kinetična energija pa se shranjuje v 1,4-kilovatno baterijo v prtljažnem prostoru, kar vozilu omogoča, da se tudi 60 odstotkov poti prevozi v električnem načinu delovanja. Foto: MMC RTVSLO

"Mondeo je ena izmed najmočnejših blagovnih znamk, ki jih imamo v Evropi. Tudi v Sloveniji je eden izmed najbolj prodajanih modelov v naši paleti," o hibridnem mondeu, ki je po novem poleg štirivratne različice na voljo tudi kot karavan s 403-litrskim prtljažnikom (1.508 litrov v primeru podrtja zadnje sedežne vrste), pravi Boštjan Hribovšek, direktor prodaje in trženja pri podjetju Summit motors, uradnem uvozniku za znamko Ford v Sloveniji.

Baterije so skrite v prtljažnem delu, ki v primeru karavanske različice ponuja prostornino 403 litre. Do prenove je bil v Sloveniji na voljo le manj uporaben štirivratni hibridni mondeo. Foto: MMC RTVSLO

Do 60 odstotkov poti na elektriko

"Preden smo začeli v Evropi hibridizacijo in elektrifikacijo, je v prodaji prevladoval dizelski motor. Z novo strategijo je hibrid dobra alternativa tistim lastnikom dizelskih vozil, ki naredijo manj kilometrov. Namenjen je nekomu, ki je ekološko ozaveščen, ki dela v mestu, v urbanem okolju. Nekomu, ki delež voženj opravi v počasni vožnji v zastojih. Mondeo 60 odstotkov voženj naredi na elektriko," pravi Hribovšek. Kako pomemben bo za Ford pri nas hibrid, razkrivajo načrti uvoznika, ki računa, da bo kar polovica prodaje mondea hibridne izvedenke. To pomeni do 100 hibridnih mondeov na leto.

Hibrid znatno cenejši od primerljivega dizelskega vozila

Kot pa verjetno že dobro veste, v Avtomobilnosti stroške lastništva računamo še natančneje. Pri vsakem testu naredimo celoten pregled vseh stroškov, ki jih boste vi, kot lastnik vozila v poznejši rabi avtomobila, tudi občutili v denarnici. Računamo pa na 15 tisoč prevoženih kilometrov na leto, 75 tisoč kilometrov v petih letih in vse stroške, ki pri tem nastanejo.

Sistemska moč hibrida je 138 kW (187 KM), moč pa se na kolesa prenaša s pomočjo brezstopenjskega menjalnika eCVT. V električnem načinu je mogoče pospeševati do hitrosti 137 km/h. Foto: MMC RTVSLO

Še ena zanimivost, kako so se pri prodajalcih lotili prodaje tega novega hibridnega mondea. Z zelo agresivno ceno za hibridno izvedenko. Če primerjamo motorne agregate po kilovatih, potem bencinski 1,5-litrski motor stane 27 tisoč evrov, dizelski dvolitrski motor vas bo stal 31 tisoč evrov in hibrid, ki je primerljiv po moči z dvolitrskim dizlom, 28 tisoč evrov. Hibrid stane slab tisočak več kot bencinski motor in tri tisočake manj od dizelske različice, kar pa je za ta segment vozil precej nenavadno.

"In še nekaj, ni treba biti raketni znanstvenik, da bi ugotovili, da se je Ford z omenjeno ceno prodaje hibridnega mondea lotil zelo napadalno. Maksimalno so spustili ceno in s tem omogočili, da bo, ko boste obiskali prodajni salon in se odločali o tem, ali vzamete dizel ali bencin, hitro na ceniku ven skočil tudi hibrid," pravi Brglez.

Dizel "zmaga" šele pri 30 tisoč kilometrih na leto

Zanimiv je tudi naslednji izračun. Za dobo petih let in 15 tisoč prevoženih kilometrov na leto, skupaj 75 tisoč prevoženih kilometrov, je mesečni strošek za bencinski mondeo 529 evrov. Povsem primerljiv mondeo z dizelskim agregatom mesečno stane 564 evrov in hibrid 498 evrov na mesec.

Če vzamemo v izračun pet let in 20 tisoč prevoženih kilometrov na leto, skupno torej 100 tisoč kilometrov, potem bencinski model mesečno proračun obremeni za 580 evrov, dizelski za 604 evre na mesec in hibridni za 532 evrov evrov na mesec. Zgodba se obrne, če na leto prevozimo 30 tisoč kilometrov v petletnem obdobju. Takrat bencinski mondeo mesečno stane 693 evrov, dizelski 533 evrov in hibridni 622 evrov.

Ugotovimo lahko to, kar hibridi sporočajo ves čas. Če se vozite v mestu in primestnih relacijah in če na leto ne prevozite več kot 20 tisoč kilometrov, je lahko hibrid zelo zanimiva alternativa dizlu. Še posebej, ko ima hibrid tako ugodno vstopno ceno, kot jo ima mondeo.

Hibrid najbolje ohranja vrednost

Zelo zanimiv podatek pa je tudi, kako dobro ohranjajo hibridi vrednost. Pri Eurotaxu za vsak avtomobil za 15 tisoč prevoženih kilometrov na leto v obdobju petih let izračunajo vrednost. Če je bil včasih trend, da dizli bolje ohranjajo vrednost, je danes drugače. Dizelski mondeo tako ohrani 45 odstotkov vrednosti, bencinski 49 odstotkov, hibridni pa 50 odstotkov svoje vrednosti.