Foto: MMC RTV SLO/Hyundai

Sistem izhaja iz trenutne tehnologije za aktivno izničevanje zvoka ANC, ki hrup v kabini aktivno izenačuje s predvajanjem zvočnih valov, ki izenačijo frekvenco hrupa. Upravlja ga softver, ki analizira zvok v kabini in ustrezno zmanjša hrup motorja in hrup s ceste

Zato ni potrebna preveč intenzivna zvočna izolacija kabine, ki zahteva materiale, ki ne le povečajo maso avtomobila, ampak tudi ne morejo popolnoma preprečiti vdora infrazvoka. Tehnologija ANC, ki je že na voljo v nekaterih Hyundaijevih modelih, zahteva veliko lažje dodatke, kakršni so mikrofoni in enote za nadzor hrupa, učinkovito pa izniči tudi vpliv infrazvoka.

Bliskovit odziv

Zaradi omejitev pri meritvah in analizi zvoka lahko sistem ANC izniči le hrup s konstantnimi in predvidljivimi frekvencami, zato je učinkovit predvsem proti hrupu motorja, ne pa drugega hrupa, ki do potnika seže v samo 0,009 sekunde. Te pomanjkljivosti bo odpravila tehnologija RANC, ki v realnem času analizira različne tipe zvoka in odda nasprotne zvočne valove za izničenje hrupa.

Foto: MMC RTV SLO/Hyundai

Sistem RANC s pomočjo tipala pospeškov izračuna vibracije, analizira pa tudi hrup s ceste. Ker so njegovi izračuni in prenosi signalov optimizirani, digitalni procesor signala (DSP: Digital Signal Processor) potrebuje za analizo hrupa in tvorbo izenačevalnih zvočnih le 0,002 sekunde, torej je precej hitrejši kot pa hrup doseže potnike. Mikrofon v kabini tudi nadzoruje učinkovitost izničevanja hrupa in usklajuje odziv sistema.

Pomen za električne avtomobile

Pri Hyundaiju pravijo, da bo izenačevanja hrupa zaradi zunanjih vplivov postalo še pomembnejše z uveljavitvijo električnih avtomobilov. Hrup v kabini dane namreč povzročajo predvsem hrup motorja, hrup s podlage in hrup vetra. Ker v električnih in avtomobilih z gorivnimi celicami ne bo več hrupa motorja, bosta drugi vrsti hrupa še bolj moteči, zato bo njuno izničevanje zelo pomembno.