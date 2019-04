Foto: MMC RTV SLO/VW

Razlog za spremembo predpisov za to je v tem, da so hibridni in električni kombiji zaradi težjih baterij že v osnovi precej težji od bencinskih in dizelskih kombijev, kar pomeni, da je v primeru, da ga želi voziti voznik z vozniškim dovoljenjem kategorije B, njegova nosilnost temu primerno omejena.

A prehod na težji kombi za lastnike vozniških dovoljenj kategorije B ne bo samoumeven, saj so zanje predvideli tudi peturni izpopolnjevalni tečaj, v katerem jim bodo razložili razlike v vedenju avtomobila ob povečani največji dovoljeni masi.

Foto: MMC RTV SLO/Ford

Spremembe pravil so se zgodile v okviru strategije Road to Zero, ki jo izvaja britansko ministrstvo za promet, z njo bi radi povečali uporabo lahkih gospodarskih vozil z nizkimi ali ničelnimi emisijami, še preden bo z letom 2040 prepovedana prodaja novih bencinskih in dizelskih kombijev. Ker kombiji praviloma v enakem obdobju prevozijo veliko več kilometrov od osebnih avtomobilov, hkrati pa velik del voženj opravijo v urbanih okoljih, si britansko ministrstvo za promet močno prizadeva, da bi čim prej in v čim večjem številu prešli na alternativne pogonske sklope.