Foto: MMC RTV SLO/ETSC

Irska je bila po številu umrlih v prometnih nesrečah na milijon prebivalcev leta 2018 sicer druga prometno najbolj varna država Evropske unije. S tem je pokazala tudi velik napredek, saj je po letu 2010, ko je bila na sedmem mestu, napredovala za pet mest. V praksi to pomeni, da je leta 2018 na irskih cestah umrlo več kot 30 odstotkov manj ljudi kot leta 2010. V primerjavi s tem so nekatere razmeroma varne države, vključno s Švedsko in Nizozemsko, v tem času opazile celo povečanje števila umrlih na svojih cestah.

Kot poudarjajo pri ETSC-ju, so k izboljšanju stanja na Irskem pripomogli ustanovitev posebne vladne agencije za prometno varnost, dolgoročni strateški načrt za zmanjšanje števila smrtnih žrtev z rednimi ocenjevanji in popravki ter medagencijski pristop k izboljševanju razmer. V zadnjih letih so veliko pozornosti posvetili tudi omejevanju nevarne hitre vožnje in preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola.

Foto: MMC RTV SLO/ETSC

Evropska prometna varnost stagnira

ETSC poudarja tudi, da irski napredek izstopa v nasprotju s splošnim stanjem v Evropski uniji kot celoti, kjer se je število prometnih žrtev v lanskem letu zmanjšalo zgolj za odstotek, v zadnjih petih letih pa za samo štiri odstotke. Evropski načrt, da bi število smrtnih žrtev na evropskih cestah do leta 2020 zmanjšali za polovico, se trenutno zdi neuresničljiv, saj bi njegova uresničitev zahtevala vsaj 21-odstotno zmanjšanje na leto. Ugotavljajo tudi, da so v mnogih evropskih državah prometni varnosti celo zmanjšali pomen, saj so marsikje omejili moč prometne policije in vlaganja v prometno infrastrukturo.

Evropska komisija je v odgovor na takšno stanje objavila neobvezujoče okvirne smernice za cestno varnost za obdobje 2021-2030, ki sledi akcijskemu načrtu iz maja 2018 in se bo osredotočil na hitrostne omejitve, uporabo varnostnega pasu in druge zaščitne opreme, tudi za kolesarje, boj proti vožnji pod vplivom alkohola in uporabi motečih pripomočkov, kakršni so mobilni telefoni, varnost novih avtomobilov, infrastrukturo in skrb za žrtve prometnih nesreč in njihove svojce.