Izmed 25 predlogov so bralci, gledalci in poslušalci izbrali 5 finalistov. Le eden izmed njih bo avto leta 2020. Foto: Uroš Modlic

Izbor slovenskega avtomobila leta 2020 se tako približuje vrhuncu. Začelo se je z naborom 25 avtomobilov (Audi A1, Audi e-tron quattro, Audi Q3, BMW serija 1, BMW serija 3, BMW X5, Citroen C5 aircross, Jaguar i-pace, Land rover range rover evoque, Lexus UX, Mazda 3, Mazda CX-30, Mercedes CLA, Mercedes GLE, Mercedes razred B, Opel corsa, Peugeot 508, Porsche 911, Renault clio, Seat tarraco, Škoda kamiq, Škoda scala, Toyota corolla, Toyota RAV4 in Volkswagen T-cross), izmed katerih so bralci, gledalci in poslušalci sodelujočih medijev izbrali pet omenjenih finalistov.

Slovenski avto leta 2020 Prenos finalne oddaje si lahko ogledate ob 20.00 na TV Slovenija 1 in prek MMC-ja.

V finalni oddaji, ki jo bo TV Slovenija neposredno prenašala iz ljubljanskega Gospodarskega razstavišča, bodo predstavniki Motorevije AMZS, Vala 202 in TV oddaje Avtomobilnost, Dela in Slovenskih novic, Dnevnika in Nedeljskega Dnevnika, Večera, Siol.neta, Avto magazina, Evo magazina in Komotar Minuta glasovali in izbrali končnega zmagovalca.

Prireditev bosta povezovala David Urankar in Lea Sirk. Predstavitev petih finalistov za slovenski avto leta 2020 pa bo popestrilo tudi pet mladih slovenskih pevcev.