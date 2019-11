Foto: MMC RTV SLO/Kia

Pri Kii pravijo, da je bistvo futurona 360-stopinjska oblikovna zasnova s čistimi in tekočimi linijami brez okrasja. S prefinjeno razpršitvijo karoserijskih površin so dosegli serijo napetih tekočih linij, ki se sukajo, širijo in krčijo okrog karoserije. Rezultat tega je gladka, aerodinamična oblika, ki zagotavlja učinkovit tok zraka okrog avtomobila. K suverenemu nastopu pripomore tudi dolžina 4.850 milimetrov, višina 1.50 milimetra in medosna razdalja 3.000 milimetrov ter povečana oddaljenost dna od tal.

Opisane oblike je omogočil tudi električni pogon z baterijo, ki je vgrajena nizko pod potniško kabino in zagotavlja dovolj moči za štiri elektromotorje, ki so vgrajeni neposredno v pesta koles. Bliskoviti odziv na voznikove ukaze omogoči tudi štirikolesni pogon e-AWD.

Foto: MMC RTV SLO/Kia

Interaktivna notranjost

Oblikovalci so športne oblike zunanjosti kombinirali z nizko vgrajenimi udobnimi sedeži v notranjosti, ki z poševnim naklonom naslonjal zagotavljajo novi tip interaktivne vozne izkušnje, ki bo ustrezala mestnim okoljem.

Zanimiva je tudi panoramska sončna streha v obliki diamanta, ki po zgledu neznanih letečih predmetov in letečih krožnikov lebdi nad svetlo potniško kabino in se razširi tudi na pokrov motorja ter s tem vozniku omogoči odličen razgled na cesto pred njim. V streho je vgrajena tudi mreža laserskih radarjev, ki zagotavljajo avtonomno vožnjo četrte stopnje, ki vozniku omogoči, da v večini primerov vožnjo prepusti avtomobilu.

Foto: MMC RTV SLO/Kia

Na sprednjem delu lahko vidimo tudi novo interpretacijo Kiinega "tigrastega nosu", ki je že več kot desetletje značilen za vse kie in bo tak ostal še nekaj časa. 360-stopinjska tema je sicer očitna tudi na lučeh, ki z ostro značajsko črto obkrožajo avtomobil.