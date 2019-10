V 150 oddajah smo govorili z več kot 750 419 sogovorniki, vam predstavili in testirali več kot 700 avtomobilov ter prevozili nešteto kilometrov, vse to na televiziji, medmrežju in radiu Val 202. Foto: SOJ RTV SLO/David Šavli

Ko se je jasno pokazalo, da se bo svet avtomobilizma prepletal s svetom mobilnosti na druge načine je avto dobil družbo. Zato ime Avtomobilnost.

In res, že septembra leta 2014 smo se odločili, da bodo oddajo krasili številni intervjuji. V povprečju gostimo kar pet gostov na oddajo. Gostili smo že več kot 750 sogovornikov.

Pravi sogovorniki za prave odgovore

Čemu bi vse povedali sami in čemu bi pred vami skrivali sogovornike, ki so nam predali odgovore na naša vprašanja, ko pa ti, ki do obisti poznajo tematiko oddaje, vselej bolje razložijo snov, kot pa mi, ki jo spoznavamo šele v času intervjuja.

In trdimo, da je bogastvo naše oddaje ravno v ljudeh, ki jih pri iskanju naših odgovorov srečamo na poti. Zrelejši sogovorniki, ljudje, ki jih štejemo za odrasle, pa tudi otroci so v naši oddaji že nastopili kot poznavalci. Profesorji, specialisti, zdravniki, tako tisti z znanstvenim doktoratom kot tudi tisti v belih haljah s stetoskopom okoli vratu. Vsi so že bili gostje naše kamere. Naravoslovci in družboslovci. Inženirji in managerji.

Pred kamero številni predsedniki

Govorili smo celo s številnimi predsedniki, predvsem šefi avtomobilskih podjetji. Niso nam do tematik pomagale le kronane glave, ampak tudi tisti strokovnjaki, beri mehaniki, ki tematiko dejansko prakticirajo.

Komunijacija z bralci in gledalci

Še posebej radi pa poklepetamo z vami, dragi gledalci, ki z nami delite čisto sveže znanje, tisti, ki ga prejmete na naših dogodkih. Druženje, to imamo pa res radi. In tega bo po novem še veliko več.

Zdaj še več na radiu

No, z veseljem sporočamo, da boste lahko po novem Avtomobilnost lahko tudi samo poslušali. Ob sredah ob 10.45 in ob sobotah ob 10.00. Seveda na Valu 202. Z Valom 202 smo sicer že doslej pogosto sodelovali, po novem pa: »Bolj se bomo držali skupnih tem,« pravi urednik oddaj Avtomobilske prometne minute Janez Martinčič in dodaja: Vi jih boste obdelali bolj po televizijsko, mi pa po radijsko. Torej bodo bolj usklajene kot do zdaj.«

150. oddaja je pravi trenutek, da se ozremo malo nazaj.