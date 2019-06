Foto: MMC RTV SLO/Daimler

Mercedes GLB ima medosno razdaljo 2.829 milimetrov,kar je deset centimetrov več kot pri mercedesu razreda B, zato Daimler v njegovi kabini ob zunanjih merah 4.634 x 1.834 x 1-658 obljublja veliko prostora za potnike in njihovo prtljago. K temu bo pripomogel tudi s 1.035 milimetri višine za glave v prvi vrsti, z 967 milimetri je dovolj tudi prostora za noge potnikov na zadnji klopi, prtljažnik pa v osnovi meri solidnih 560 do 1.755 litrov, ob doplačilu vzdolžno pomične zadnje klopi pa ga bo mogoče povečati še za 179 litrov, seveda na račun prostora za potnike.

Notranjost mercedesa GLB s precej grobo oblikovanimi zunanjimi oblikovnimi potezami se sicer zgleduje po razredih A in B ter GLA, a na svoj bolj terenski način, kar se odraža tudi v bolj pokončnem sedenju, od njih pa je prevzel tudi infozabavni sistem, ureditev voznikovega delovnega okolja in druge tehnične podrobnosti, vključno z led osvetlitvijo z možnostjo metričnih žarometov.

Pod motornimi pokrovi bodo za zdaj štirje motorji, dva turbobencinska in dva turbodizelska, z močmi od 110 do 165 kilovatov, ki bodo delovali v kombinaciji s sedem ali osemstopenjskimi samodejnimi menjalniki. Osnovni pogon bo sprednji, na voljo pa je tudi štirikolesni pogon z razporeditvijo navora v razmerju od 80:20 do 50:50 med premama, odvisno od programa vožnje.

Daimler bo mercedes GLB, ki njegovo ponudbo v segmentu kompaktnih vozil povečuje na sedem modelov, za vse države razen Kitajske izdeloval v mehiški tovarni v Aguascalientes, za Kitajsko pa tudi v Pekingu. V Evropo ga pripelje konec leta.