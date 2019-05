Vozilo Experimental Safety Vehicle je zasnovano na najnovejši generaciji športnega terenca GLE. Gre za popolnoma avtonomen avtomobil, pri katerem se v samodejnem načinu vožnje volanski obroč in stopalke umaknejo ter zmanjšajo možnost poškodb v primeru nesreče, obenem pa je to omogočilo vgradnjo zračne blazine v armaturno ploščo.

Poleg tega se vozilo s sistemom Pre-Safe Child osredotoča na varnost otrok v vozilu. To vključuje preventivno zategovanje varnostnih pasov otroških sedežev ter proženje stranskih varnostnih elementov pred trkom.

Tu je tudi sistem Active Brake Assist, ki zazna pešce in kolesarje, ki se premikajo v zmeri avtomobila, a so še skriti za vogalom. V primeru, da avtomobil zazna nevarnost trka, opozori voznika in po potrebi samodejno zavre. Poleg tega vključuje izboljšan sistem za opozarjanje na prečni promet, ki lahko s samodejnim zaviranjem vozniku prepreči, da bi zadel kolesarja ali pešca v mrtvem kotu.

S posebnimi sistemi, kot je denimo zaslon na maski, s katerim pešcem in kolesarjem sporoča, kaj bo storilo, vozilo skrbi tudi za varnost v svoji okolici. Pika na i pa je robot, ki se v primeru prometne nesreče zapelje iz vozila in postavi varnostni trikotnik.