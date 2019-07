Foto: MMC RTV SLO/David Šavli/Preizkusili smo različico z 1,5-litrski dizelskim motorjem z 92 kilovatov moči.

Ecosporta že poznamo … Povedali smo že, da odlično združuje nezdružljive lastnosti, torej pokončno vstopanje z značajem avta za dinamične voznike. A tokratni ecosport je povsem drugačen od tistega z oznako ST line, dinamika je tu na zadnjem mestu po pomembnosti.

Foto: MMC RTV SLO/David Šavli/Nakupna cena dizelskega ecosporta z 6-stopenjskim ročnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom je 24.530 evrov

Tokrat s pogonom na vsa štiri kolesa

Tokrat smo namreč preizkusili ecosporta AWD, različico s štirikolesnim pogonom in temu ne bomo rekli mali SUV, ampak kar mali terenec. AWD je namreč za tiste, ki se radi peljejo po blatu, plezajo v strme klance, gazijo po snegu. A štirikolesni pogon v resnici sploh ni najpomembnejši, to je namreč avto za vse, ki se redno soočijo s situacijo, ko se njihova cesta ostro prevesi oziroma zalomi, skratka s situacijami, kjer pridejo do izraza kratki previsi čez kolesa in visoka oddaljenost od tal skupaj s kratko medosno razdaljo, AWD je namreč občutno bolj oddaljen od tal v primerjavi z običajnimi ecosporti.

Foto: MMC RTV SLO/David Šavli/Po formuli izračuna Avtomobilnosti so stroški s takim avtomobilom 469 evrov na mesec.

In ja, na terenu je ecosportova prednost tudi majhnost oziroma to, da je avto dokazj ozek in s tem okreten v slovenskih gozdovih. Verjemite, s tem ecosportom se je v nas takoj prebudil avanturistični duh.

Le, če mislite kupiti avto z AWD

Če ga priporočamo? No, ne smemo prezreti, da neevropski izvor ecosporta postavlja na raven focusa active, zato je pri odločanju za ecosporta nujna zainteresiranost za štirikolesni pogon in prednosti majhne oblike na terenu.

Test avtomobila si lahko pogledate tudi v videoprispevku iz oddaje Avtomobilnost, ki se na male zaslone spet vrača meseca septembra.