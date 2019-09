Foto: MMC RTV SLO/Matija Janežič

Organizatorji sicer včeraj še niso vedeli točnega števila, a lahko rečemo, da se je na Vranskem zbralo okrog tisoč starodobnikov, ki so pokazali, s kakšnim voznim parkom starodobnikov razpolagamo v Sloveniji. Ta je zelo zanimiv in zelo pester, seveda pa so v večini avtomobili, ki smo jih nekoč večinoma vozili pri nas.

Poleg fičkov, jugoslovanskega derivata fiata 600 iz kragujevške Crvene Zastave, so bili v večini še renaulti 4, ki smo jih bolje poznali kot katrce, in Citroënovi spački in dyane, ki so jih sestavljali v koprskem Cimosu, videli pa smo lahko tudi nekaj kombijev znamke IMV iz Novega mesta. Seveda pa naše avtomobilske zgodovine ne bi bilo niti brez ostalih yugov, volkswagnov hroščev in golfov, oplov kadettov, lad in še marsikaterega avtomobila, ki smo ga lahko videli na Vranskem.

Foto: MMC RTV SLO/Matija Janežič

V soboto je na Vranskem padel tudi rekord, saj se je po poligonu AMZS Centra varne vožnje v neprekinjeni koloni 3.200 metrov, kolikor je potrebno za dosego rekorda, v neprekinjeni koloni popeljalo kar 207 fičkov. Rekord je za zdaj sicer neuraden, saj ga morajo še priznati, če bo potrjen, pa bo v Guinessovo knjigo rekordov vpisan leta 2021.

Na štartu vožnje se je sicer zbralo 291 fičkov, a jih je zato, ker nekateri na štartu niso vžgali, nekateri vozniki pa se niso držali pravil, na cilju rekordne vožnje bilo manj. Vsekakor bo ob priznanju to prvi rekord vožnje s fički, torej bo tudi referenca za prihodnje poskuse. A kot je povedal član upravnega odbora SVAMZ in odgovorni za rekord Renato Kumar, je bila že sama vožnja velik dosežek, ki ga ne bo lahko ponoviti.

Foto: MMC RTV SLO/Matija Janežič

Zaključek obletnice SVAMZ na Vranskem je popestrila tudi dirka v pospeševanju, na kateri so se pomerili pogumni udeleženci, ki so v marsikaterem primeru tudi v neenakem boju pokazali, koliko zmorejo njihovi starodobni pločevinasti konjički.