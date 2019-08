Foto: MMC RTV SLO/Volvo

Anketa je pokazala, da vozniki, ki hišnih ljubljenčkov med vožnjo ne zavarujejo na takšen ali drugačen način, povečajo stres, motnje in nevarno vedenje tako pri sebi kot tudi pri ljubljenčkih. Ugotavljajo tudi, da čeprav psi, mačke in drugi domači ljubljenčki postajajo pravi družinski člani, njihovi lastniki med vožnjo avtomobila pogosto ne poskrbijo za njihovo varnost.

Raziskovalci so v okviru ankete med vožnjo več kot trideset ur spremljali petnajst voznikov in njihovih ljubljenčkov in ugotavljali, kako na vožnjo vplivajo nezavarovani ljubljenčki in kako ljubljenčki, ki jih je voznik pred vožnjo ustrezno zavaroval s kletko, varnostnim pasom in podobnimi sredstvi.

Foto: MMC RTV SLO/Volvo

Kot ugotavlja anketa, je v primeru, ko živali niso bile zavarovane, več kot dvakrat pogosteje prišlo do kritičnih situacij med vožnjo, prav tako je večkrat prišlo do motenj voznikove pozornosti, povečal pa se je tudi srčni utrip tako voznika kot tudi živali. Vozniki sop se ob zavarovanih živalih počutili veliko bolj sproščeno, srce pa je na minuto opravilo od 28 do 34 utripov manj kot v primeru nezavarovane živali.