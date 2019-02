Oblikovno se novinec precej odmika od dosedanjega peugeota 208, pri Peugeotu pa izpostavljajo predvsem natančno skulpturirane krivulje in dolg motorni pokrov, pred katerim je prepoznavni prednji del z veliko kromirano masko, značilnim led podpisom in ikonskim Peogeotovim levom, ki je na električni različici dvobarven in spreminja odtenke.

Foto: MMC RTV SLO/Peugeot

Vse različice imajo v notranjosti novi 3D i-Cockpit s kompaktnim multifunkcijskim volanskim obročem, nastavljivim projekcijskim zaslonom, za dotik občutljivim barvnim zaslonom z diagonalo 7 ali 10 palcev in sedmimi 'klavirskimi' stikali. Voznik lahko podatke o vožnji dobiva s 3D instrumentne plošče ali pa holograma, na voljo je tudi izčrpni infozabavni sistem z možnostjo povezave s pametnimi telefoni, velik pa je tudi nabor pripomočkov za pomoč vozniku.

Sto električnih kilovatov

Električni peugeot e-208 bo opremljen s 100-kilovatnim elektromotorjem in baterijo s kapaciteto 50 kilovatnih ur, ki bo zadostovala za električni doseg do 340 kilometrov v skladu s ciklusom WLTP in bo shranjena pod dnom potniške kabine, da ne bo preveč posegala v prostor za potnike in prtljažnik.

Foto: MMC RTV SLO/Peugeot

Vozni programi bodo trije, eco za optimizirani doseg, normal za optimizirano udobje in sport za dinamično vožnjo, polnjenje pa bo 20 ur potekalo iz gospodinjske vtičnice, približno osem ur na namenskem polnilniku in okrog pol ure do 80-odstotne kapacitete na hitri polnilnici z močjo 100 kilovatov. Omeniti velja še, da bo za gretje kabine poskrbljeno s toplotno črpalko. Pri Peugeotu so pripravili tudi vrsto storitev in aplikacij, ki bodo vozniku olajšale načrtovanje vožnje in njene ekonomike ter postankov za polnjenje baterij.

Prva naročila pozno poleti

Motorje na notranje zgorevanje bodo zastopali trije turbobencinski trivaljniki z delovno prostornino 1,2 litra in močmi 55, 74 in 97 kilovatov ter 74-kilovatni turbodizelski štirivaljnik z delovno prostornino 1,5 litra. Vsi ustrezajo okoljskim merilom Euro6d.

Foto: MMC RTV SLO/Peugeot

Kot rečeno, si bomo novi peugeot 208 lahko najprej ogledali na avtomobilskem salonu v Ženevi, rezervacije preko posebne spletne strani bodo na voljo konec marca, naročila zanj pa bo Peugeot začel sprejemati konec poletja.