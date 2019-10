Novi yaris je ubral filozofijo manj je več. Foto: Toyota

Povsem vajeni smo, da Toyota na svojih mednarodnih predstavitvah omenja svojega predsednika. In tudi na predstavitvi nove toyote yaris v Amsterdamu ni šlo mimo Akia Toyode.

Predsednik vozi yarisa

Tokrat je omenil, da je yaris njegov vsakdanji avto. No, gospod Toyoda uporablja športno različico yarisa, a bolj je bistvena njegova misel, da yarisa uporablja zato, ker je kakovost celotne palete modelov najlažje dvigniti, če dobro poznaš, kako dvigniti kakovost najbolj dosegljivega modela.

Glavni v yarisu bo učinkovit hibridni pogonski sklop, kar se bo odražalo tudi v električnem načinu vožnje. Foto: Toyota

Matt Harrison, podpredsednik evropske Toyote je za oddajo Avtomobilnost povedal: »Vozniki yarisa so neverjetno zvesti kupci. Številni se vračajo k našim prodajalcem. Želijo samo oddati ključe starega in vzeti ključe novega yarisa po bolj ali manj enaki ceni. Zelo so zadovoljni. Čeprav se avtomobil sploh ne spremeni, ni nove generacije, ni drobnih sprememb, želijo enak avto.«

Radi bi privabili mlajše kupce

Človek bi torej rekel, da Toyoti ne bi bilo treba narediti revolucije, a jo je. Zakaj?

Harrison pravi: »Starost naših kupcev je malo nad povprečjem v segmentu. Če želimo priti do mlajše skupine kupcev, je treba bolj poudariti oblikovanje.«

Yaris kljub obliki, ki spominja na vročo toyoto supro, ostaja zvest konceptu, ki na prvo mesto postavlja prostornost in praktičnost kabine. Pa seveda, da ostaja cenovno dosegljiv. Še posebej z obzirom na dejstvo, da gre za okoljsko prijaznejši avto.

Oblikovno je zelo drzen avtomobil, ki po našem mnenju spominja na slavno supro. Foto: Toyota

Hibrid bo imel glavno besedo

»Hibridna tehnologija je prava rešitev za ta segment. Električno vozilo naše konkurence stane kar 35 000 evrov. To ni več nižji srednji razred. Kupci, ki imajo omejen proračun, si ga ne morejo privoščiti. Ta segment je neverjetno velik. Tak je zato, ker cenovna dostopnost precejšnjemu številu kupcev preprečuje prehod k športnemu terencu,« pravi Harrison.

Posebna zračna blazina

S tiskovne konference je naš urednik Miha Merljak, ki se je udeležil svetovne premiere, izpostavil še to, da bo yaris ostal najkrajši model v svojem razredu. Pa tudi to, da se bo delež hibridnih različic dvignil iz 60 na 80 odstotkov. Novi hibridni sklop je sestavljen iz trivaljnega motorja, ki je izredno učinkovit, bistven podatek pa je, da bo omogočal, da bomo z njim v povprečju kar 80 odstotkov voženj opravili na električni pogon. Na varnostnem področju pa yaris uvaja tehnično noviteto, centralno zračno vrečo, nameščeno med prednjima potnikoma.